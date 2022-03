DocsValència estrenarà el documental 'Patti Smith: Electric Poet'

Dirigit per Anne Cutaia i Sophie Peyrard, la cinta recopila material d'arxiu de la sobrenomenada "padrina del punk" en 54 minuts d'efervescència creativa, cultura underground i guitarres saturades.

Als 20 anys, Patti Smith arriba a Nova York i va tindre una primera trobada i enamoramiento en arribar amb Robert Mapplethorpe, que encara no és fotògraf, però té suficient ambició per a tots dos. Amb ell, Patti es proposa conquistar la Nova York d'Andy Warhol, Janis Joplin i Jimi Hendrix. En els passadissos del famós Hotel Chelsea, influenciada pels 'beats' Allen Ginsberg i William Burroughs, perfecciona les seues habilitats d'escriptura i troba la seua veu.

Les seues cançons estableixen una escriptura radicalment nova. La seua veu, el seu estil i la seua actitud remouen els codis del rock, la poesia i el gènere. Poeta, actriu i música, una artista amb mil vides que el documental 'Patti Smith: Electric Poet' desvetla a través d'una juxtaposició cronològica d'arxius.

Igual que la passada edició, DocsValència projectarà les seues cintes en les sales dels Cinemes Lys de València com a seu principal, l'Octubre Centre de Cultura Contemporània i la sala Rialto de la Filmoteca valenciana, explica l'organització del certamen en un comunicat.

DocsLab-À Punt, el laboratori de projectes del certamen, tancarà la seua convocatòria per a presentar treballs en fase de desenvolupament el pròxim 6 d'abril. Aquesta convocatòria respon la voluntat de DocsValència de donar suport als documentalistes, així com de fomentar la internacionalització de la producció valenciana i contribuir a una indústria de no ficció més dinàmica i amb nous horitzons.

El certamen compta amb el patrocini de l'Institut Valencià de Cultura, Ajuntament de València, la Direcció General de Cultura i Patrimoni i À Punt Mèdia com a mitjà oficial, així com el suport d'IVACE Internacional, el Consolat de la República de Lituània a València, Col·legi Major Rector Peset, Fundació SGAE, Jameson i la col·laboració del Festival Internacional de Cinema Documental DocsMX.