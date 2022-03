CCOO llança una campanya per a "dignificar" les tutories amb un complement retributiu i assignació horària

El sindicat fa notar, en un comunicat, que les diferents normatives exigixen a les persones tutores una important tasca que requereix dedicació de temps, esforços i, sovint, "grans dosis d'implicació personal en l'atenció educativa que l'alumnat mereix".

Aquestes normatives, apunten, assignen als tutors i tutores tasques com, per exemple, la prevenció i a la mediació per a la resolució pacífica dels conflictes i per la millora de la convivència escolar i la igualtat d'oportunitats, el paper orientador del tutor o tutora en Secundària, coordinació de l'equip educatiu que intervé en el grup o ajudar a resoldre les demandes i inquietuds de l'alumnat.

Davant "la manca de reconeixement d'aquesta tasca i les necessitats del professorat que la desenvolupa", la FE CCOO PV inicia una campanya informativa i de firmes per a "reivindicar la dignificació de les tutories".

D'aquesta manera, tots els centres educatius rebran una fulla de firmes amb l'explicació de les demandes. La recollida de firmes estarà activa fins a finals del present curs i, juntament amb l'acció del sindicat en les mesos de negociació, pretén que el pròxim curs 2022-2023 l'administració haja implementat una sèrie de millores.

La primera d'elles és el pagament d'un complement específic pel desenvolupament de la funció de tutoria, tal com ja es fa en diversos territoris de l'estat.

Així mateix, es demana l'assignació horària per al desenvolupament de les tasques pròpies de la funció tutorial per a Educació Infantil, Primària i Especial; i l'ampliació de l'hora assignada actualment en Educació Secundària, per a resultar evidentment insuficient.

"TOCA REVERTIR LA RETALLADA"

En l'educació pública, afigen des de l'organització, és "urgent recuperar la tutoria perduda en Primària quan patirem les fortes retallades educatives". Aquesta tutoria ha sigut assignada els últims anys a especialistes i "ja toca revertir aquesta retallada", recalquen.

En definitiva, la FE CCOO PV considera que la tasca tutorial és "fonamental per a garantir una bona atenció a l'alumnat i respondre les seues necessitats!. "La normativa així ho indica i per tant exigim mesures per part de l'administració que responguen les necessitats d'aquest professorat, que són les necessitats del nostre alumnat", insisteixen.