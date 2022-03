Cvirus.- El consum i la compra de menjar i beguda es permet en esdeveniments esportius multitudinaris des de divendres

Amb aquesta resolució, la Conselleria de Sanitat adapta les mesures sanitàries que va acordar la setmana passada el Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut davant l'evolució positiva de la pandèmia.

En concret, s'entén per esdeveniment esportiu multitudinari tot el que es dispute en espais o recintes amb capacitat a partir de 5.000 persones, així com els celebrats pels equips que participen en la Lliga Professional de Futbol masculina i femenina, la Lliga ACB i la Lliga Femenina Endesa de Bàsquet.

La celebració d'aquests partits es podrà desenvolupar amb un aforament del 100%, tant en espais tancats com a oberts. Es reforçarà la vigilància del compliment de l'obligatorietat de l'ús de mascareta durant la permanència en l'esdeveniment, inclosa l'àrea de condícies i en l'entrada i eixida, a més de reforçar la transmissió d'aquest missatge al públic.

A més, l'organització haurà de garantir la seguretat en l'entrada i eixida, fixant franges horàries per a l'accés i l'eixida escalonada dels espectadors per sectors, amb personal suficient de seguretat per a evitar aglomeracions.

NOMÉS EN EL SEIENT

Quant al consum de beguda i menjar, es permetrà a través d'un sistema itinerant o portat pel públic quan romanga en el seu seient. També es podran comparar en els estadis aliments i begudes, sempre que s'assegure la sectorización dels llocs de venda i es garantisca que no es produïsquen aglomeracions.

En qualsevol cas, durant el transcurs de l'esdeveniment i tant en espais interiors com a oberts, no es permet el consum de tabac i de productes relacionats (DSLN o cigarrets electrònics i productes a força d'herbes per a fumar).

Entre les recomanacions, l'orde de la consellera Ana Barceló insta els organitzadors a establir mesures de prevenció i control, així com a reforçar els protocols de neteja i desinfecció, la senyalització d'accessos i zones de pas i a evitar aglomeracions.

Per a tot açò, Sanitat sol·licita la col·laboració de la Delegació de Govern i dels ajuntaments valencians a través de les forces policials, a més de recordar que l'incompliment de les mesures quedarà subjecte al règim sancionador establit en el decret-llei 11/2020.