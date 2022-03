La 'supervaguada escandinava' traerá nevadas y "madrugadas de pleno invierno" de Madrid hasta Cantabria

El mes de marzo se despedirá con precipitaciones y con la llegada de un frente que traerá un tiempo más propio del invierno que de la primavera, con frío, heladas e incluso nevadas, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), que prevé que las temperaturas caigan unos 15 grados: "El fin de semana habrá madrugadas de pleno invierno".

"El aire ártico llegará hasta la puerta de tu casa", han asegurado, por su parte, desde Meteored (eltiempo.com). "En los próximos días se elongará una 'supervaguada' desde el oeste de la península escandinava y abrazará a Europa", han explicado.

Para la madrugada del viernes las mínimas pueden bajar aún más. Heladas más amplias en Meseta Norte e Ibérico. En la imagen mapa previsto por el CEPPM. +info: https://t.co/ks9POjIb1R pic.twitter.com/KDo1lD6Tvm — AEMET (@AEMET_Esp) March 30, 2022

De esta forma, a partir de este jueves el frente atlántico abandonará la Península y tras él llegará un flujo de aire frío de componente norte en el área cantábrica, Pirineos, este de Cataluña y Baleares y se esperan cielos nubosos, cubiertos y con precipitaciones acompañadas de tormentas ocasionales que podrán ser localmente persistentes en el Cantábrico y Pirineos, en el tercio norte, en los sistemas Central, Ibérico y en la Penibética. En Canarias, los cielos estarán nubosos en el norte de las islas y habrá alguna lluvia débil y algún chubasco ocasional en las islas de mayor relieve y con abundantes nubes altas.

La cota de nieve bajará a los 400 metros

La previsión es que ya el viernes la cota de nieve baje notablemente, por lo que se esperan nevadas en buena parte de la mitad norte -Comunidad de Madrid, Castilla y León, La Rioja, Navarra, País Vasco...-, a partir de los 600 metros e incluso desde 400 metros, aunque las nevadas más copiosas se esperan solamente en la Cantábrica oriental y en Pirineos.

No obstante, no se descarta nieve en el litoral Cantábrico o en el nordeste de Cataluña, así como en el interior de Galicia y en el medio y bajo Ebro. En Baleares las precipitaciones serán de nieve a partir de los 500 o 600 metros y no descarta brumas o nieblas matinales en las zonas de montaña.

El sábado llegará otra entrada de aire frío del norte o del noroeste pero algo más atenuada que la de días anteriores"

De nuevo el sábado llegará otra entrada de aire frío del norte o del noroeste pero algo más atenuada que la de días anteriores. En el extremo norte peninsular habrá cielos nubosos y precipitaciones y continuará nevando en la cordillera Cantábrica y en Pirineos en cotas inferiores a 1.000 metros, aunque serán más débiles que en los días anteriores.

Respecto a las temperaturas, espera pocos cambios, pero con máximas que seguirán bajando y las heladas débiles afectarán a buena parte de la mitad norte peninsular y al interior del cuadrante sureste.

El domingo seguirá llegando aire frío del norte o noroeste y lloverá en el extremo norte peninsular, con un predominio de viento flojo variable y las nevadas afectarán a la cordillera cantábrica y Pirineos, pero más débiles que los días anteriores. En el resto del país predominarán los cielos poco nubosos o despejados. Las temperaturas mínimas volverán a bajar y las heladas débiles se extenderán a buena parte de la mitad norte peninsular y al interior del cuadrante sureste, más intensas en montaña.