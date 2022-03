La TV digital: la oportunidad que las marcas no pueden perder

No es ninguna sorpresa la caída de la televisión lineal. Con la llegada del streaming y el furor que ha causado entre los usuarios, los canales tradicionales han perdido espectadores. Aun así, las marcas siguen apostando por este medio para publicitarse con la misma fuerza que antes. Claro que, además de seguir presentes en estos canales convencionales, las firmas tienen que adaptar ahora sus estrategias a la demanda digital.

¿Cómo pueden hacerlo? El artículo Por qué el paso de la TV al entorno digital es una oportunidad que las marcas no pueden perder de Think with Google nos da las claves para lograrlo. Si quieres descubrirlas, lee aquí el estudio, pero podemos adelantarte lo que ahora quieren los usuarios: ver vídeos o partes de vídeos cuando más les interesa, no solo cuando las marcas lo deciden. Esto explica el auge de los contenidos de VOD, unos productos audiovisuales que se disfrutan cuando el consumidor lo desea.

