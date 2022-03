Idaira Fernández, que se dio a conocer en OT 2005, edición que emitió Telecinco, reapareció este martes en la misma cadena para denunciar el trato que le dieron en la Academia durante su concurso.

La canaria, que fue una de las concursantes más queridas de su edición e incluso llegó a la final, quedando en cuarta posición, fue una de las invitadas de Lo de Belén, la sección de Sálvame presentada por Belén Esteban, que trató el tema de aquellos personajes que, en su día, fueron extremadamente famosos.

"Entré cantando mejor de lo que salí. Hay documentos gráficos que lo demuestran y es que me hicieron sentir que no valía y lo malo es creerte eso. Yo fui todo lo fuerte que pude".

Jorge Javier Vázquez, presente en plató, le recordó que "desafinaba continuamente". "Me parece que sois muy injustos por el paso por la academia", señaló el catalán, a lo que la artista canaria reaccionó: "Realmente entré afinada y cada vez desafinaba más. Que te estén diciendo todos los días que eres feo, te crees que eres feo… Yo tenía el potencial para salir a cantar bien".

Además, recordó su fortaleza ante el poco apoyo del profesorado y del jurado del programa. "Fui todo lo fuerte que pude y dije: 'hay que salir adelante y encajar la siguiente canción lo mejor que pueda'".

Sobre la fama, señaló: "No me ha gustado ni fue algo que buscara, pero la fama fue una consecuencia. Yo quería cantar, simplemente", afirmó la canaria, que desveló que sigue viviendo de su sueño. "A pesar de los machaques, sigo viviendo de la música. Sigo cantando. Canto en salas, restaurantes y ahora voy a empezar en una orquesta. No soy muy popular, pero estoy bien con eso".