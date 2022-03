Rescatan en Murcia al ejemplar de foca gris que visitaba últimamente playas del Mediterráneo para "descansar"

Los técnicos de la Fundación Oceanogràfic, del Centro de Recuperación de Fauna Silvestre y agentes medioambientales de la Comunidad de la Región de Murcia han conseguido rescatar este martes por la tarde a la foca gris que había sido avistada estos días en varios puntos de la costa sureste de la península.

El rescate ha tenido lugar en la playa de la Llana de San Pedro del Pinatar (Murcia) y la foca ha sido trasladada al Centro de Recuperación de Fauna La Granja de El Saler, en València, para evaluar su estado de salud.

El animal, de unos siete años y que presentaba una baja condición corporal, fue avistado el pasado 21 de marzo en la costa de Cartagena y, desde entonces, se le ha visto en varios puntos de la costa. Esta especie es propia del Atlántico Norte.

Según han detallado la Fundación Oceanogràfic y la Comunidad, los profesionales han realizado una primera analítica in situ a la foca y han comprobado que se encuentra en proceso de muda del pelaje. Aunque se ha observado que este proceso no lo está desarrollando de manera correcta, los primeros resultados realizados en la playa no indican una complicación grave.

Tras proceder al rescate, se ha iniciado su traslado al Centro de Recuperación de Fauna La Granja de El Saler de València, adecuado para el tratamiento de estas especies, donde los veterinarios del Oceanogràfic evaluarán de manera exhaustiva su estado de salud y tratarán de aproximarlo a su zona de distribución natural si el diagnóstico es favorable.

Una siesta en Granada

Hace menos de 15 días, el mamífero apareció descansando panza arriba en la playa del Cable de Motril, en la costa granadina. Entonces, los cuerpos de seguridad balizaron la zona a la espera de que el ejemplar pudiera retornar al mar. En aquella ocasión, el cuerpo de seguridad motrileño explicó en su perfil de de Facebook que era "posible" que la foca hubiera hecho esa parada "para descansar".