Ucraïna.- L'expedició solidària de bombers ix des de València cap a Przemysl amb material i equipament per a Kíiv

20M EP

NOTICIA

L'expedició solidària organitzada per Bombers Pel Món i Bomberos Forestales ha partit al migdia d'aquest dimarts de València cap a la ciutat polonesa de Przemysl, carregada amb material mèdic i quirúrgic, equipament per als bombers de la ciutat de Kíiv i menjar per a la població.