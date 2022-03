La Junta combate la sequía en Andalucía con 140 millones de emergencia frente a los 9 del Estado

Las lluvias de esta última semana, generalizadas en toda Andalucía y en algunos puntos copiosas, se han dejado sentir en las reservas de los embalses, pero siguen siendo escasas para paliar la situación de sequía que vive la comunidad desde noviembre. En concreto, el agua almacenada ha pasado del 29,6% al 36,4%, pero sigue estando 11 puntos por debajo de las reservas del año pasado por estas mismas fechas (47%).

Ante esta situación, la Junta de Andalucía, que ya en junio de 2021 aprobó un "pionero" Decreto de Sequía, ha decidido ampliar esta norma con la movilización de 141,5 millones de euros destinados a obras hidráulicas y medidas de emergencia en apoyo a los sectores agrario y pesquero.

La consejera de Agricultura, Pesca, Ganadería y Desarrollo, Carmen Crespo, explicó que, de este total, 125 millones irán directamente a obras –que se suman a los 18 del año pasado para actuaciones que "están finalizándose"–, mientras que el resto se atribuye a ayudas al sector, azotado por la sequía y la crisis de precios. Estas contribuciones complementan las exenciones y bonificaciones de tasas a pescadores y agricultores anunciadas por el presidente, Juanma Moreno, la semana pasada.

Crespo destacó que, mientras la inversión para combatir la sequía se multiplica por 7 en el caso de la Junta, la inversión del Estado se reduce a 9 millones. Y ello a pesar de que es titular de la cuenca del Guadalquivir, que representa el 67% de los recursos hídricos de Andalucía.

Paralelamente al Consejo de Gobierno en el que se aprobaban estas medidas, se celebraba en el Parlamento la comisión de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio para tratar la proposición de Ley referente a la ampliación del regadío de Doñana. A esta sesión, promovida por PP, Cs y Vox, estaba llamada a intervenir la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera –muy crítica con la iniciativa–, que comunicó a la presidenta del Parlamento que no acudiría.

"Si el Gobierno de España tiene tan claro que existe un perjuicio para Doñana con esta iniciativa, ¿por qué no viene a dar explicaciones al Parlamento?", se preguntó el consejero de Presidencia y portavoz de la Junta, Elías Bendodo, a lo que añadió: "¿Es por qué el PSOE andaluz y el Gobierno no tienen la misma opinión o por qué no quiere escuchar a los alcaldes del PSOE?".