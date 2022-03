La primera Estratègia Provincial de Castelló per a la Igualtat entre dones i homes contribueix a un futur "més just"

La Diputació de Castelló ha exposat aquest dimarts en el Palau Provincial els cinc vectors principals d'actuació amb els quals impulsarà la seua primera Estratègia Provincial per a la Igualtat entre dones i homes, en un acte que ha comptat amb la presència del president de la Diputació, José Martí; la vicepresidenta i titular de l'àrea d'Igualtat, Patricia Puerta; el director territorial de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, Luis Gómez, diputades i diputats provincials; alcaldes i personal tècnic dels ajuntaments que han col·laborat en l'elaboració d'aquest document.

Els vectors citats versen sobre el suport als ajuntaments i a mancomunitats en la promoció de les polítiques igualtat en el territori; la promoció de la participació de les dones en tots els espais i a tots els nivells; la sostenibilitat de la vida; la promoció dels valors que permeten avançar cap a la igualtat, i l'eradicació de la violència de gènere i masclista.

Durant la seua intervenció, el president Martí ha recordat que en prendre possessió en 2019 l'equip de govern de la nova Diputació va constituir l'àrea d'Igualtat perquè actue com a "agent facilitador" dels canvis socials que són necessaris escometre per a la superació de les desigualtats de gènere i transitar cap a un futur millor en la província. També ha assegurat que aquesta estratègia ajuda a construir "un futur més just, igualitari i respectuós". En la seua opinió, el document "servirà de guia perquè els ajuntaments i mancomunitats puguen desenvolupar la igualtat real en tot el territori".

MIRADA FEMINISTA

Per la seua banda, la vicepresidenta Puerta ha posat de manifest que l'execució dels cinc vectors referits responen el compromís d'aquest govern de "donar a la seua gestió una mirada feminista i de drets humans". A més, ha catalogat a les institucions locals com a "idònies per a promoure polítiques d'igualtat a la província i construir un territori feminista, integrador, realista i plural".

Aquesta primera Estratègia Provincial s'ha elaborat a partir d'objectius d'impuls consensuats des dels servicis tècnics de l'entitat provincial en col·laboració amb el personal tècnic d'ajuntaments, agents d'igualtat, organitzacions expertes del feminisme i associacions de dones, que han participat en diverses jornades de recaptació d'idees i propostes.