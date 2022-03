Ordenen indemnitzar a la il·lustradora 'Malota' per l'ús sense consentiment d'una de les seues obres en 'El Hormiguero'

Segons detalla aquesta entitat en un comunicat, el fet va tindre lloc l'any 2018 quan l'espai 'El Hormiguero 3.0' va exhibir, com a part del decorat d'un sketch emès en quatre programes, una obra de la citada il·lustradora sense el seu permís.

La sentència, datada el passat 11 de febrer i que ja és ferm, resol els recursos d'apel·lació interposats tant per 7 y Acció, SL com per la il·lustradora titular dels drets d'autoria enfront de la dictada el passat 14 de gener de 2020 pel Jutjat del Mercantil número 14 de Madrid, "posant així punt final a un periple judicial que s'ha perllongat durant més de tres anys", asseguren.

Des d'APIV detallen que la Secció 28ª de l'Audiència Provincial de Madrid dona la raó a la il·lustradora demandant reconeixent que l'exhibició de la seua obra 'Astrónomo' en el programa 'El Hormiguero' sense comptar amb el seu consentiment no només va causar un evident perjuí patrimonial, sinó que va ser susceptible de provocar dany moral, extrem que sempre va ser posat en dubte per les entitats demandades.

Així, aquest òrgan determina que "les condicions i circumstàncies en les quals s'ha produït la infracció dels drets de Mar Hernández són causants de dany moral per a ella".

Entre aquestes circumstàncies es troben des de la sorpresa a descobrir la infracció, de manera inadvertida, a través de la televisió, passant per la impressió de baixa qualitat de l'obra, fins a l'entorn jocós i pejoratiu del decorat i del sentit de l'espai del sketch on l'obra s'utilitza.

En aquest sentit, com assenyala la resolució judicial citada per APIV, a l'sketch la peça es presenta com part de l'apartament d'un personatge d'aspecte descurat i brut, amb una decoració que pretén combinar amb el personatge", on l'obra apareix col·locada de manera torta i respecte de la qual un altre personatge comenta que l'autor de tot allò "no té ni puta idea de decoració". També es valora la persistència en què la infracció presenta aquesta obra, "en haver mantingut de manera continuada l'accés a eixe espai a través de xarxes socials i plataformes digitals".

Tant l'autora com el seu advocat, Àlex Devís, es mostren satisfets amb el resultat, i destaquen la importància de no resignar-se davant aquest tipus de situacions i reclamar. "Segueix estant massa estesa la creença que, en l'àmbit de l'art, en els sectors creatius en general, el treball es fa per vocació, privant-li del valor que té".

"COL·LECTIU MOLT MALTRACTAT"

"Lamentablement, estem davant un col·lectiu molt maltractat i aquests casos són importants perquè serveixen perquè es prenga consciència que la legislació de propietat intel·lectual atorga drets als autors i que no cal baixar els braços davant les infraccions", valora el lletrat.

"Les persones que treballem en l'àmbit de la creació solem sentir-nos molt desemparades quan ocorren aquest tipus de vulneracions, en el meu cas va ser una sort comptar, des del primer moment, amb el suport i l'assessorament d'APIV i del seu advocat Àlex Devís. Açò m'ha permès afrontar aquest litigi amb professionalitat i encara que ha sigut un procés llarg i en alguns moments ingrat, estic molt contenta amb el resultat", comenta, per la seua banda, Hernández.

Des de l'Associació de Professionals de la Il·lustració Valenciana també han considerat "molt positiva" la sentència i creuen que és "un gran incentiu per a continuar amb la seua tasca de defensa del col·lectiu".