LalaChus, aplaudida por su respuesta a los 'haters': "Un beso para las personas que les jode ver a una gorda bailando"

La cómica LalaChus ha decidido hacer frente a los haters publicando un divertido vídeo de ella bailando al ritmo de una balada de Adele. En su cuenta de Twitter ha querido mandar un mensaje para todos aquellos que la insultan a diario.

La tiktoker, que se dio a conocer por su desternillante humor en redes sociales, ha confesado que a menudo recibe comentarios sobre su peso o su aspecto físico. Por eso, ha querido contraatacar con una coreografía que, asegura, podría molestar a muchos.

"Un besito a todas esas personas a las que les jode ver a una gorda bailando, con seguridad en sí misma", ha escrito junto a un tiktok que grabó ya en diciembre precisamente para responder a otro internauta que no apreciaba su profesión.

Enseguida, el tuit se ha hecho viral e incluso la periodista Mónica Carrillo ha aplaudido su iniciativa. "Reina", la ha llamado desde su propia cuenta. Además, para los que no han comprendido el mensaje, LalaChus ha explicado su opinión.

"No tiene nada que ver con eso", le ha respondido a un internauta que aseguraba que "algunas flacas" no bailan tan bien: "Cada uno que baile como le dé la gana y sepa. Lo único importante aquí es que se deje de insultar a la peña por su físico, porque a mí me la sopla, pero a mucha gente no".