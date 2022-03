Àngela Marmol confiesa que se va a someter a una operación de pecho: "Lo quiero normalizar, que no sea tabú"

La influencer Àngela Mármol ha anunciado que el próximo miércoles 30 marzo pasará por el quirófano por primera vez para someterse a una operación de pecho.

La joven de 20 años ha confesado que lleva años deseando aumentar su talla de sujetador por un gran complejo que siente desde pequeña "Siempre decía que a los 18 me iba a operar, cosa que no pasó porque no estaba convencida", ha declarado en un vídeo de YouTube donde ha dado todos los detalles del cambio estético.

La tiktoker ha hecho un canto al amor propio y ha señalado que para ella fue importante sentirse bien consigo misma y preparada antes de dar el paso: "Esperé a aceptar mi propio cuerpo para operarme. Ahora lo hago porque creo que voy a estar más cómoda".

Además, ha hablado de la opinión de su novio Jonatán, más conocido como Widler en sus redes sociales. "El pecho operado nunca le ha llamado la atención, pero me ha dicho que le da igual, me apoya y dice que voy a estar preciosa de todas las maneras", ha comentado.

La youtuber, que reside con su pareja en Andorra desde 2020 y deberá volver a casa de su madre durante el mes de la recuperación, también ha confesado su miedo a recibir críticas durante el proceso.

Ha mencionado, molesta, algunos de los comentarios que recibe a menudo sobre su cuerpo. Ha pedido que no juzguen su físico ni su decisión: "Lo quiero normalizar, porque no quiero que sea un tema tabú. Entiendo la gente que no quiera operarse, pero finalmente he decidido compartirlo con vosotros".

En otra publicación, donde ha comentado que el precio final de la operación será 6.000 euros, también ha reflexionado sobre el odio en Instagram: "Sinceramente, me decepcionaría que me cayera hate por explicar que me opero. Si pasa, no pasa nada porque es algo que he querido hacer siempre y estaré contenta".