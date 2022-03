L'exposició del llegat de Miguel Hernández s'acomiada d'Alacant amb més de 8.000 visites

La vicepresidenta i diputada de Cultura, Julia Parra, ha confirmat que, "després del seu pas per Alacant, ja són prop de 50.000 persones les que han recorregut aquesta exposició, sent la Diputació una de les seus on major nombre de visitants s'han registrat en tot el periple internacional".

'A plena luz' és a més la col·lecció monogràfica promoguda per Cultura que més interés ha despertat en els últims anys en el calendari expositiu del Palau provincial.

Per tot açò, Parra ha agraït "el gran suport rebut de la Diputació de Jaén, amb el seu president, Francisco Reyes, al capdavant, i el respecte i afecte mostrat pels tots alacantins que han tingut l'oportunitat de visitar per primera vegada a Alacant una col·lecció que ens acosta la vida i obra del poeta a través del seu llegat".

Els actes en homenatge al poeta oriolà organitzats per la Diputació continuaran aquest dimecres, 30 de març, amb un concert gratuït que tindrà lloc a partir de les 20 hores en l'ADDA a càrrec del Cor i Orquestra de la UNED d'Elx.

La música anirà acompanyada de la lectura de textos de Miguel Hernández, Antonio Machado, Federico García Lorca o Gustavo Adolfo Bécquer. Participarà, a més, com a solista la prestigiosa violinista Sofia Rodríguez.