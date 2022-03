Compromís inicia la precampanya dissabte amb un "gran acte" de Ribó a Benicalap

La coalició, que governa a València amb el PSPV, ha triat per a aquesta fase el lema 'ViscAValència", un joc de paraules que posa en valor l'"orgull" de viure en una ciutat moderna, amable, on tots tenen cabuda i que "s'està convertint en referència internacional gràcies a la gestió dels últims anys i a l'aposta per esdeveniments sostenibles" com les capitalitats de l'alimentació, el disseny o el turisme intel·ligent.

Així comença Compromís aquest període "amb l'energia que dona el treball ben realitzat durant els últims set anys", en els quals València s'ha enfrontat a reptes com la crisi sanitària o la necessitat de replantejar un model de ciutat enfocat cap a la lluita contra el canvi climàtic i la descarbonització.

"València ha sabut gestionar aquests temps complexos amb unes prioritats clares: garantir que cap persona quede arrere, fomentar la creació de llocs de treball, mantindre les inversions en els barris i seguir baixant el deute que va deixar el Partit Popular sense haver pujat els impostos", reitera la coalició en un comunicat.

A partir d'ací, la precampanya se centrarà a explicar per tots els barris i districtes el treball realitzat en aquest temps, així com donar a conéixer a la ciutadania les propostes i projectes de futur per als pròxims anys. Tant l'alcalde com la resta de regidors assistiran als barris per a escoltar els suggeriments i respondre dubtes.

I és que Compromís es reivindica com "el partit que escolta, que treballa braç a braç amb el veïnat, el que millor defèn els interessos de València i de la seua gent i l'únic que planteja actes directes amb els veïns escoltant i dialogant amb la gent en tots els barris".