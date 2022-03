L'ETNO aborda els conflictes armats en el cicle de cinema documental i etnografia 'Incontrolat'

L'activitat, impulsada per L'ETNO i el col·lectiu l'Horta Snob, s'entén el documental com "una ferramenta privilegiada d'anàlisi de les nostres societats, així com una manera d'estudi de les pràctiques culturals contemporànies", destaca l'organització en un comunicat.

En el marc de la guerra entre Rússia i Ucraïna, el cicle exhibeix dos documentals centrats en el conflicte polític i armat que aborden respectivament les realitats de Colòmbia i Síria.

'A Colombian Family', que obrirà les sessions el pròxim 31 de març, és una observació etnogràfica del procés d'exili d'una defensora colombiana dels drets humans i dels conflictes familiars que aquesta decisió genera.

En canvi, 'Sabaya', guanyadora del premi al millor documental al passat festival de Sundance, centra la seua mirada en les acaballes de la guerra de Síria, on les comunitats yazidies lluiten per a recuperar les dones que van ser esclavitzades per l'ISIS durant la guerra.

"PLAT FORTS"

Un dels "plats forts" del cicle serà la projecció del film 'Victoria', que serà presentat per una de les seues codirectores, Lisbeth De Ceulaer, que mantindrà un col·loqui posterior sobre la pel·lícula.

L'obra narra la vida dels veïns de Califòrnia City, una ciutat fantasma projectada en els anys 60 en el desert de Mojave, on hui viuen escasses persones enmig de l'oblit i la precarietat.

Completa la selecció la georgiana 'Taming The Garden', un fascinant acostament a la destrucció dels territoris rurals d'aquest país.