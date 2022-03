Scottex, más barato en Amazon: un buen motivo para ahorrar (¡hasta un 15%) en la compra de papel higiénico

A la hora de llenar el carro de la compra, lo hagamos semanal o mensualmente, siempre terminamos añadiendo algún producto que no pensábamos, por mucho que hayamos planificado una lista con antelación que nos permita no gastar más de lo debido. Sin embargo, hay básicos del hogar de los que no podemos olvidarnos. Además de los productos de alimentación, los de limpieza son fundamentales en nuestras casas, aunque, lo mejor es apostar por una solución versátil (como la piedra blanca), que nos ayude a dejar impecables gran parte de los rincones de nuestro hogar.

Junto a ellos, las pastillas de lavavajillas tampoco pueden faltar y, por supuesto, el papel higiénico también forma parte de la lista de imprescindibles. Conscientes de la importancia de este artículo, en 20deCompras queremos acercarte las mejores formas para ahorrar en su compra. Y una de ellas es apostar por adquirirlo a través de Amazon. Allí hemos encontrado, con la etiqueta de más vendido de su categoría, el pack de 120 rollos de Scottex por 32,75 euros, lo que supone pagar apenas 0,25 por unidad. Pero, además, si lo incluyes en tu cuenta de Amazon como compra recurrente para que vuelvan a enviarte el producto con cierta periodicidad, puedes ahorrar hasta un 15% extra. ¿Quieres saber cómo?

'Pack' de 128 rollos de Scottex. Amazon

¿Cuánto ahorro con la compra recurrente?

Aunque, a día de hoy, este pack de Scottex no está sujeto a rebaja, ¡no hay por qué preocuparse! Amazon cuenta con un servicio para premiar a sus clientes habituales para asegurar que, cuando les eligen, tienen recompensa. Así, para aquellos que se decantan por la compra recurrente del marketplace al menos una vez, puedes disfrutar de un 10% extra de descuento aplicado al precio de ese momento del producto escogido: en este caso, el papel higiénico nos saldría por 33 euros, en vez de por 36.

Si, por el contrario, nos animamos con la compra y apostamos por entregas pautadas (¡siempre según nuestras necesidades y pudiéndolas espaciar hasta seis meses!) de más de tres productos (papel higiénico, pastillas del lavavajillas y bayetas, por ejemplo, Amazon nos recompensa con un 15% extra de descuento. De este modo, el pack de Scottex nos saldría por 30 euros. Y todo sea dicho, ¡el papel higiénico siempre se usa así que, cuanto más barato, mejor!

