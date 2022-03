Compromís i UP defenen que la gigafactoria de Volkswagen utilitze el port de Sagunt per a mercaderies

20M EP

Compromís i UP han defès aquest dimarts que la futura gigafactoria que Volkswagen instal·larà en Parc Sagunt utilitze el port d'aquesta localitat per a transportar mercaderies, en considerar que té capacitat suficient i no és necessari ampliar el de València.