El PSPV assegura que l'esborrany de la taxa turística estarà "prompte" i advoca per una moratòria

Així ho ha traslladat en roda de premsa després de la junta de portaveus, preguntat pel compromís dels grups del tripartit (PSPV-Compromís-UP) de presentar el text abans de finals de març. "No tinc ni idea, segur que serà prompte", ha contestat, destacant que la setmana passada van mantindre un parell de reunions i que aquest dimarts i dimecres hi haurà unes altres.

Mata ha defès que el seu partit "intentarà" complir l'acord de taxa turística del Botànic i no ha volgut entrar en si l'esborrany comptarà amb el suport empresarial, sector que ja s'ha mostrat en contra d'aquest impost. Al seu juí, és alguna cosa que no és "problema" de la Generalitat ni té "transcendència" perquè ja ha quedat clar que la taxa serà municipal i voluntària.

A partir d'ací, ha confiat que la llei inclourà mecanismes com una moratòria d'un any perquè els ajuntaments puguen aplicar la taxa "una vegada s'haja normalitzat el turisme amb dades objectives". També ha advocat per que la Conselleria d'Hisenda puga donar les pautes de "com s'hauria de fer", amb el que els consistoris "no haurien de decidir fins el 2024 o 2025".

Ara bé, el 'número dos' del PSPV ha sostingut que cap ajuntament aprovarà l'impost abans, a causa de les conseqüències de pandèmia en el sector i a la situació actual de guerra i inflació. "No ho farà ningú", ha asseverat, i ha advertit que "com més es precipite tot, més probabilitat de fracàs tindrà".

En el cas de la ciutat de València, ha defès que el seu model és "molt peculiar" i els preus s'han multiplicat en molt pocs anys", fins i tot en pandèmia", a més de rebre "un turista molt familiar que no té a veure amb els turoperadors".