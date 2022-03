La sessió de control a Puig s'avança al dimecres per la visita de Sánchez a Alacant el dijous

Així ho han confirmat els portaveus dels grups parlamentaris en les Corts després de la Junta de Síndics d'aquest dimarts. Així, la sessió d'aquesta setmana començarà demà dimecres amb la sessió de control i li seguirà el debat de les mocions subsegüents. El dijous continuarà la sessió amb les preguntes als consellers i les interpel·lacions.

Puig no serà l'únic membre del Consell absent en la pròxima sessió, de la qual s'absentaran fins a quatre consellers el dimecres a la vesprada. La síndica de Ciutadans, Ruth Merino, ha incidit en la crítica al conseller d'Economia.

"Amb la que està caent, la gent està molt preocupada, però seguim sense conéixer les raons per les quals no venen i no sabem quant de temps haurem d'esperar per a poder preguntar per temes molt importants", ha subratllat després d'assegurar que aquesta situació, "es repeteix constantment, totes les setmanes hi ha diversos consellers absents en ple".