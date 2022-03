Depedro, El Diluvi, Anni B Sweet, Juan Perro i Nacho Vegas estaran en els concerts 'A la llum de la lluna'

Depedro és el cantant que obrirà el cicle el divendres 6 de maig. El projecte musical de Jairo Zavala, en marxa des de l'any 2008, arribarà a Sant Miguel dels Reis per a presentar el seu últim treball 'Máquina de piedad'.

Com és habitual, el repertori de l'àlbum destil·la sonoritats d'Amèrica Llatina, Àfrica, el Mediterrani o els Estats Units. Les lletres han sigut escrites des d'una humanitat sincera i empàtica.

Una setmana més tard, el dia 13, serà el torn del grup El Diluvi. Aquest sextet nascut a la comarca de L'Alcoià fa més de deu anys ha sabut combinar elements de la música tradicional i el folk valencià; estils populars d'altres latituds (cumbia, reggae, rumba), i ritmes més actuals per a crear un 'mestissatge mediterrani' que ha fet ballar a persones de les procedències més diverses. El passat mes de gener van traure el disc 'Present'.

El divendres 20 de maig, el públic podrà gaudir amb les composicions d'Anni B Sweet. La seua música presenta registres molt versàtils i està marcada per la seua gran veu i una creativitat que li permet transitar per diferents gèneres: el folk íntim, el pop, el soul dels anys seixanta, la new wave dels huitanta o el rock i la psicodelia dels setanta.

El dia 27 de maig estarà protagonitzat per Juan Perro. Figura fonamental de la música espanyola de les últimes quatre dècades, el saragossà estrenarà a València el repertori del recent disc 'Libertad'. Ho farà en format de duo amb la companyia del guitarrista Vicenç Solsona.

Finalment, Nacho Vegas s'encarregarà de tancar l'escenari de Sant Miquel dels Reis el divendres 3 de juny. L'asturià és un altre clàssic de l'escena del nostre país des de principis dels anys noranta.

Actualment, Vegas presenta el treball 'Mundos inmóviles derrumbándose', que va veure la llum el passat mes de gener. Les seues deu cançons tornen a incidir en la fragilitat, la solitud i la bellesa més crua. Eixos mateixos elements han convertit Nacho Vegas en una de les veus més respectades en l'àmbit de les músiques populars tant a Espanya com a Llatinoamèrica.

CONCERT ÍNTIM

La directora general de Cultura i Patrimoni, Carmen Amoraga, ha afirmat que "'A la llum de la lluna' "es consolida com una de les cites musicals fonamentals del nostre panorama cultural, ja que conjumina l'experiència de viure un concert íntim en un espai tan singular amb la qualitat i el prestigi dels artistes que participen en el cicle".

"La cultura no pot funcionar en compartiments estancs, i per açò portem anys participant en iniciatives que tenen a veure amb la dansa, el teatre, o la música, vinculant-les especialment amb l'escenari de Sant Miquel dels Reis. El nostre objectiu és doble: d'una banda, contribuir al creixement dels sectors culturals i, per un altre, oferir la possibilitat a la ciutadania que gaudisca de la cultura en un espai tan emblemàtic com el monestir de Sant Miquel dels Reis, tan vinculat a la nostra història i al nostre passat més recent", explica en un comunicat.

El cicle de recitals és gratuït i les entrades es descarreguen en la web