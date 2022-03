Catalá: "Ens agradaria que Esteban González Pons fóra secretari general del PP"

Així ho ha indicat Catalá aquest dimarts en la roda de premsa posterior a la Junta de Síndics, on s'ha mostrat convençuda que la delegació valenciana tindrà una "presència important" en el futur projecte del PP nacional. No obstant açò, ha manifestat: "No puc dir si serà en quantitat o qualitat".

De fet, ha apuntat que l'estructura del PP de Feijóo "possiblement siga diferent" i "no se sap si serà més o menys nombrós" fins que no es conega la "fotografia final" dels òrgans de direcció. El divendres es coneixeran els noms proposats per a la Junta Directiva i el Comité Executiu Nacional, però els nomenaments de càrrecs es poden retardar fins al primer Comité, que se celebrarà el diumenge.

Catalá ha apuntat al fet que hi haurà "presència de persones referents d'aquest partit que tenen un pes polític molt determinat i que porten molts anys en aquesta organització". Sobre González Pons, ha assenyalat que "tant si ho és, com sinó, el primer sempre serà defendre aquesta terra, i estiga on estiga tindrà un pes molt rellevant en el projecte del PP nacional".

A més, ha remarcat que "no seria realista negar" que hi ha converses entre el president del PP valencià, Carlos Mazón, i Feijóo, entre els quals existeix una "relació molt fluïda i de confiança" que Catalá espera que fructifieu en un "pes important" de la delegació valenciana en els òrgans directius.