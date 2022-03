Ucraïna.- València tramita 127 sol·licituds per a escolaritzar a xiquets refugiats d'Ucraïna

La regidora d'Educació i Cooperació i Migració, Maite Ibáñez, ha assenyalat que el flux de persones refugiades que arriba a la ciutat de València s'està incrementant a mesura que avança la invasió i ha assenyalat que, de moment, s'han habilitat 1.300 places per a acollir les persones que han arribat a la ciutat sense cap tipus de xarxa familiar.

"En aquest moment tenim 127 alumnes escolaritzats procedents d'Ucraïna que han arribat a través de familiars, amics, amb el suport d'ONG, per mitjans propis, etc. Els oferim les places escolars disponibles en els centres de la ciutat. Utilitzem un procediment àgil d'escolarització, a través d'una app de l'Ajuntament, els requerim documentació bàsica i els facilitem la gestió tot el que podem", ha indicat.

Segons l'edil, "per a nosaltres, és molt important que estiguen escolaritzats el més prompte possible, ja que és molt positiu per al seu desenvolupament emocional i personal, perquè les famílies estiguen tranquil·les, i perquè els dona estabilitat".

L'edil ha incidit que s'està produint un flux intermitent de persones refugiades que arriben a la ciutat que, en els últims dies, s'està "intensificant" i ha recalcat que des del consistori s'està donant resposta a les necessitats escolars dels xiquets i xiquetes tant en l'etapa d'educació obligatòria com en la de 0 a 6 anys.

"L'educació és la millor ferramenta per a tindre esperança, futur i també per a socialitzar. Ací els xiquets estan fent nous amics. Arriben amb molt estrés, però ací troben certa normalitat. Tota la comunitat educativa, l'alumnat, el professorat, està sent un exemple de convivència i integració", ha destacat la regidora.

AUGMENT DE RÀTIO

Ibáñez ha manifestat que, en la ciutat de València, existeixen places per a atendre tota la demanda d'escolaritzacions que s'ha produït però que, davant la possibilitat que es multiplique el nombre de refugiats, "la Conselleria d'Educació ha previst un 10% de l'augment de la ràtio si fóra necessari, així com l'habilitació de noves unitats per a tindre més places escolars".

En la ciutat de València es van escolaritzar al llarg del curs passat més de 1.500 xiquets de 60 nacionalitats diferents durant el període escolar. En el cas d'Ucraïna es van escolaritzar 30 xiquets durant tot el curs mentre que, fins a març d'enguany, ja s'han inscrit 127.

"Els col·legis són acollidors, tenen plans d'acolliment molt positius, de manera que des del punt de vista afectiu i emocional els xiquets es troben com si estigueren en la seua casa", ha apuntat la regidora.

Pel que fa als xiquets de 0 a 3 anys, Ibáñez ha agraït a les escoles infantils privades que han posat a la disposició de l'Ajuntament places escolars per a poder acollir els xiquets i xiquetes refugiats. En aquest sentit, la regidora ha indicat que les famílies que arriben a la ciutat podran sol·licitar l'ajuda del xec escolar fóra del termini establit donada la situació excepcional.