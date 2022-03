El Síndic de Greuges recomana que els menors internats en centres de conducta tinguen tractament de salut mental

La Sindicatura de Greuges ha recomanat a la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives que els menors que es troben internats en centres de conducta tinguen un tractament o control d'unitats de salut mental, així com que en aquests centres no hi haja menors amb problemes de salut mental greus.