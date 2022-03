Rusia se muestra dispuesta a dejar que Ucrania entre en la Unión Europea con la condición de ser "militarmente neutral"

La resolución del conflicto en Ucrania no parece inmediato a la vista de los continuos bombardeos y ofensivas. No obstante, algunas declaraciones de los últimos días han arrojado un pequeño rayo de luz en las enquistadas negociaciones. El diario británico Financial Times ha asegurado que Rusia estaría dispuesta a que Ucrania entrara en la Unión Europea siempre y cuando fuera "militarmente neutral", algo que Zelenski ya había aceptado hace varias jornadas.

Esta noticia llega el mismo día en el que representantes de Rusia y Ucrania se encuentran reunidos en el Palacio de Dolmabahçe de Estambul para intentar llegar a un acuerdo que acabe con el conflicto armado. Durante los dos próximos días las delegaciones debatirán alcanzar un alto el fuego, una esperanza expresada al comienzo de la sesión por el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan.

"Creemos que no hay perdedores de una paz justa y equitativa. La continuación de la guerra no es del agrado de ninguna de las partes y un alto el fuego inmediato beneficiaría a todos", declaró .

Hasta ahora, las dos partes se reunieron de forma presencial en tres ocasiones -el 28 de febrero, el 3 de marzo y el 7 de marzo- en territorio bielorruso, en tanto que el día 10 se reunieron en Antalya (Turquía) los ministros de Exteriores de Rusia y Ucrania, Serguéi Lavrov y Dmitro Kuleba, respectivamente.

Las peticiones de Moscú no se limitan a la neutralidad de Ucrania, sino que también buscan que Zelenski reconozca a Crimea como parte de Rusia y también la independencia de las dos republicas autoproclamadas del Donbás.