Mestre inicia nou mandat en la UV reclamant finançament per a les universitats públiques: "Som essencials"

Així ho ha defès Mestre en l'acte d'investidura com a rectora durant quatre anys més, després de revalidar el càrrec en les passades eleccions, a les quals va concórrer encapçalant l'única candidatura presentada. La cerimònia s'ha celebrat en el Paranimf, en l'edifici històric de la Nau, i ha comptat amb la presència d'autoritats, entre elles el 'president' de la Generalitat, Ximo Puig.

En el seu discurs, la màxima responsable de l'entitat educativa ha remarcat la seua intenció de seguir "reivindicant un millor finançament la firma del Conveni col·lectiu de les universitats públiques valencianes i l'eliminació de la taxa reposició".

"Ens queda molt per aconseguir i hi ha reptes encara pendents", ha asseverat Mestre, qui ha postil·lat que uns altres, com el pagament del deute històric, "s'han tancat en aquest període". Per açò, ha donat les gràcies al Govern valencià i "especialment" al conseller d'Hisenda, Vicent Soler, "deixeble d'Ernest Lluch i coneixedor d'aquesta realitat de primera mà".

La rectora ha subratllat la necessitat que l'administració "complisca amb els compromisos adquirits" i done el seu suport al sistema universitari públic, "que ha mostrat la seua fortalesa i resultats amb eficàcia" i que ha de retornar a moments previs a la crisi "com s'ha fet amb altres servicis essencials".

Així mateix, ha remarcat la dificultat dels temps actuals -"vivim un moment històric", ha precisat- amb la pandèmia, la situació bèl·lica per la invasió d'Ucraïna per part de Rússia i l'alça dels costos energètics, que farà que l'Universitat haja d'ajustar els seus comptes i prendre mesures "com estan fent altres universitats germanes".

NOVES TITULACIONS I FORMATS DE DOCÈNCIA

Respecte als reptes que es marca en aquest mandat que ara comença, ha al·ludit a la cerca de noves titulacions i formats de docència, ampliar els segells de qualitat, posar en valor la formació permanent amb microcredenciales, l'estabilització del personal i la retenció del talent.

Així mateix, i en un context d'emergència climàtica, ha avançat que es treballarà per a millorar la salut de la comunitat universitària, també la mental; i s'invertirà per a "humanitzar" les infraestructures per a tindre una universitat "saludable i sostenible".

Per la seua banda, Ximo Puig ha assegurat que la Generalitat "estima i reconeix a la universitat i entén el seu paper clau". En aquest sentit, ha avançat que el nou esborrany del pla de finançament "es farà públic abans del final d'aquesta primavera".

LLEI D'IMPULS A la CIÈNCIA

En la mateixa línia, ha destacat la voluntat de seguir avançant en polítiques d'innovació en els pròxims pressupostos malgrat les dificultats econòmiques. "No hi ha alternativa a la ciència", ha fet notar. Per açò, ha continuat, és necessari també "enfortir l'espai legal" i ha evidenciat la intenció del Consell de comptar amb una "Llei d'impuls a la ciència valenciana".

"I la volem fer dialogada amb la universitat i que la Comunitat es convertisca en un espai clau d'innovació a Europa", ha conclòs.