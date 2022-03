Les joventuts del Botànic destaquen la importància de la representació política per a aportar perspectiva jove

Així, han destacat la necessitat d'aconseguir espais de representació política per a treballar per la joventut valenciana. En aquest sentit, ha apuntat "la importància d'estar presents en els espais de representació per a poder fer polítiques públiques de joventut progressistes i aportar perspectiva jove a la resta de polítiques", segons han informat en un comunicat.

Aquestes formacions han indicat que per a fer polítiques públiques per a la joventut s'ha d'escoltar a les persones joves i que aquestes participen en la seua elaboració.

"La política ha d'estar al servici de les persones; som el 20% de la població valenciana i és el moment de posar un gran focus sobre nosaltres. És necessari que la societat entenga que els problemes de les persones jóvens també són els problemes de tota la societat", ha afirmat la secretària general de Joves PV-Compromís, Isa Llobell.

Durant la reunió es van manifestar els diferents objectius d'aquests col·lectius i es va tractar d'arribar a un consens perquè les seues propostes arriben als diferents òrgans de govern, han agregat les formacions.

"És molt important que les persones jóvens estiguen unides i treballen conjuntament pel benestar de la joventut valenciana", ha assenyalat el secretari general de Joves Socialistes, Benjamí Mompó.

Pel seu costat, la co-coordinadora de Joves d'Esquerra Unida, Aysa Mustafá, ha remarcat la necessitat d'incidir per a "millorar" la vida dels joves que es troben "incapaços d'emancipar-se, amb les conseqüències que comporta per a la salut mental".

D'altra banda, les tres formacions han apuntat "la necessitat de treballar junts per a fer front a l'extrema dreta davant l'amenaça i la barbàrie que suposaria que arribaren al govern".