CEV, Fundació CEOE i "la Caixa" s'alien per a la inclusió laboral de col·lectius vulnerables a la Comunitat Valenciana

Concretament, la CEV, en el marc del 'Plan Sumamos. Salud + Economía', difondrà entre les organitzacions empresarials de Castelló, València i Alacant el contingut del Programa Incorpora de la Fundació "la Caixa", tant per a aquelles empreses que, per motius directes de la pandèmia de la covid-19, han vist paralitzada la seua activitat econòmica, com per a aquelles empreses interessades a poder cobrir les seues vacants laborals en el marc del Programa Incorpora, segons ha informat la patronal en un comunicat.

Així mateix, Fundació "la Caixa", CEV i Fundació CEOE col·laboraran en la celebració de sessions de sensibilització sobre el valor de la inclusió sociolaboral com a ferramenta de responsabilitat empresarial dins del 'Plan Sumamos'.

Francesc Ventura ha posat de manifest que la creació d'ocupació serà "una de les puntes de llança de la recuperació, i és determinant que aquestes oportunitats laborals també arriben als col·lectius vulnerables de la Comunitat Valenciana". "Aliances com la qual anunciem hui a València amb CEV i la Fundació CEOE i altres empreses socialment responsables, ens permetran fer front a la complexa situació, posant el focus en les persones amb més dificultats per a trobar treball", ha sostingut.

Per la seua banda, la presidenta de la Fundació CEOE ha destacat que, amb aquesta aliança, "vam sumar forces per a treballar per la integració laboral de les persones de la Comunitat Valenciana, acostant les necessitats socials i empresarials, i posant una vegada més de manifest el compromís social de les empreses valencianes, que ha quedat palés com mai abans durant la crisi per la covid-19".

Navarro ha posat en valor l'exemple de responsabilitat social mostrat per les empreses valencianes durant la pandèmia, "temps en el qual hem demostrat que no existeixen dos realitats paral·leles entre empreses i societat" i s'ha compromès al fet que la CEV actue com a nexe entre les empreses compromeses i els col·lectius que es troben en risc d'exclusió. Per a aconseguir-ho es donarà suport en el conveni firmat aquest dimarts, els objectius del qual coincideixen amb els de la Plataforma Compromís CEV.

'PLAN SUMAMOS. SALUD + ECONOMÍA'

En els seus inicis, el 'Plan Sumamos' de la Fundació CEOE contemplava un conjunt de cinc iniciatives mitjançant les quals les empreses han col·laborat en la lluita contra la pandèmia per la covid-19, des del testatge en centres de treball (donant recursos, material i espais), i el rastreig (mitjançant l'aplicació Radar COVID), fins a iniciatives de comunicació, atenció a col·lectius vulnerables i vacunació.

Dins de les línies d'actuació en favor de col·lectius vulnerables, el 'Plan Sumamos' inclou la iniciativa 'Digitalització Sostenible', mitjançant la qual les empreses participants donen equips electrònics que, una vegada reacondicionados, són reutilitzats per persones en risc d'exclusió, col·laborant així a minimitzar la bretxa digital.

Fins al moment, en el marc d'aquest pla s'han firmat convenis amb 14 comunitats autònomes, la qual cosa suposa més del 90% de la població espanyola, s'han adherit un centenar de grans empreses i més de 25.000 pimes, i més d'un milió de persones han sigut beneficiades.

Des de 2006, el programa Incorpora de la Fundació "la Caixa" promou en tota Espanya la contractació de col·lectius amb especials dificultats per a accedir a una ocupació, com a persones amb discapacitat, parats de llarga durada, joves en situació de vulnerabilitat, immigrants, exreclusos i víctimes de violència de gènere, entre uns altres.

Incorpora ofereix a les empreses assessorament i acompanyament en accions de responsabilitat social, en aquest cas centrades en la integració laboral de persones en situació de vulnerabilitat. En 2021, el programa va facilitar 41.482 contractacions de persones amb especials dificultats per a trobar treball gràcies a la col·laboració de més de 14.500 empreses. A la Comunitat Valenciana, es van aconseguir 2.611 contractacions de la mà de 806 empreses.