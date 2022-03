Un carrito de golf de 75.000 euros, la extraña silla de ruedas que utilizará Isabel II a partir de ahora

La intención de Buckingham Palace y de la familia real británica es no dar la imagen de debilidad. Todo lo que sea proteger la identidad de la reina Isabel II como una mujer fuerte e independiente, más allá de su edad (96 años en pocas semanas), debe hacerse con presteza. Por ejemplo, evitar que ande excesivamente. Pero no debe utilizarse una silla de ruedas, por la asociación de ideas con la cercanía de la muerte. La solución ha sido un carrito de golf de 75.000 euros.

Tal y como explican varios medios ingleses, como por ejemplo The Sun on Sunday, la reina, a quien pudo verse utilizando un bastón recientemente, tiene desde hace un par de semanas uno de estos vehículos de cuatro plazas que le ayudan a moverse por el castillo de Windsor e incluso acompañar a sus perros por el césped, una práctica que tenía miedo de perder.

"El coche llegó hará unos 14 días y tanto ella como sus ayudantes ya lo han usado", ha contado una fuente al periódico. "La semana pasada sacó a los perros de paseo, dado que Su Majestad está bregando con la rigidez de sus piernas y esto era una solución perfecta, amén de que ha sufrido algunas batallas físicas por el Covid y problemas de espalda", ha asegurado.

El cochecito del golf, construido por el fabricante danés de este tipo de vehículos Garia haciendo equipo con Mercedes-Benz, posee una autonomía de 80 kilómetros, gracias a su motor eléctrico, y llega a alcanzar los 70 kilómetros por hora. Asimismo, es probable que se hayan decantado por el modelo Monaco, con asientos reclinables de cuero, pantalla incorporada y mininevera. Ha sido apodado como el Queen Mobile. Es decir, el Reinamóvil.

Además, este martes son los actos en conmemoración de su fallecido esposo, el príncipe Felipe, duque de Edimburgo, y la soberana no quiere perdérselos. De hecho, según The Mirror es bien seguro que acudirá, si bien queda la duda de si lo hará o no en silla de ruedas o en este vehículo, dado que no quieren repetir la escena de su hermana Margarita, cuando apareció en silla de ruedas en un acto público poco antes de fallecer.