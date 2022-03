Segons la predicció de l'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet), a més, hi ha una possible reducció de la visibilitat a zones altes per pols en suspensió.

Les temperatures aniran en ascens. Així, Alacant registrarà una mínima de 12ºC i una màxima de 19ºC; Castelló, de 10 i 18; i València, de 9 i 17ºC.

El nivell de preemergencia per risc d'incendis forestals és baix-mitjà a tota l'autonomia, ha informat el '112 Comunitat Valenciana'.