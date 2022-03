Gloria Camila censura la guerra abierta entre Ana María Aldón y su tía Conchi, a quien reprende: "Está fuera de lugar"

Después de escuchar su nombre, la propia Conchi Ortega Cano llamó a Viva la vida el pasado fin de semana para entrar en directo y aclarar la situación con su cuñada, Ana María Aldón, y las informaciones que se han estado dando en las últimas semanas.

Pese a que aprovechó la ocasión para pedirle perdón a Ana María por llamarle "hija de puta" cuando ella estaba concursando en Supervivientes, justificando que estaba en un momento de calentón, la conversación se torció pronto y comenzaron los reproches.

"Por el motivo que sea, yo a ti no te he caído bien, ni yo ni mi familia. Esas cosas saltan a la vista, no hace falta que nadie me convenza", aseguró, aunque la colaboradora de Viva la vida le respondió diciendo que eso no es cierto.

"¿Qué es lo que he hecho yo para merecerme tanta basura?", le replicó Ana María. "Yo le he tratado siempre con el máximo respeto".

La sorpresa para la diseñadora llegaba cuando Conchi aseguraba que su relación con Paco, hermano de Ortega, y su mujer, Justi, era "mala". "Cómo vas a tener buena relación conmigo, si no tienes casi relación con mi hermano Paco", expresó

Ana María se mostró muy sorprendida al escuchar estas declaraciones, confesando no entender por qué decía eso. "¿Esto es una broma? Pues venga, dame las pautas de cómo tengo que vivir", contestó.

Una guerra pública que este lunes censuró Gloria Camila, hija del torero. "Igual que dije que Ana María debería tratar los temas dentro de casa, esto está fuera de lugar y no hace bien a nadie, y menos a mi padre que creo que es el importante", dijo la colaboradora en Ya son las ocho, en un claro mensaje de reprimenda a su tía.

"No soy partidaria de lavar los platos sucios fuera de casa. Hay veces que es importante aclarar cosas, vale, pero yo no comparto esta llamada, ni comparto el rifirrafe, ni el echarnos en cara cosas", sentenció.