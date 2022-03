Wyoming da positivo por covid y es sustituido por Dani Mateo al frente de 'El intermedio'

Dos años han tenido que pasar para que Wyoming se ausentase de El intermedio por coronavirus. Pero este lunes, el madrileño no pudo presentar el espacio de La Sexta por su positivo por covid, por lo que fue sustituido por Dani Mateo.

"Estoy un poco nervioso, pero a la vez tranquilo", reconoció el colaborador nada más comenzar. "Wyoming lo coge ahora. Lo deja todo para el último momento, es vago hasta para ponerse enfermo", reconoció el periodista.

Inmediatamente, conectó con el presentador por videollamada para que los espectadores pudieran ver al madrileño: "Se está mejor en casa que en el plató, pero estoy bien", confesó.

"No sé como me he contagiado, creo que ha sido por el móvil", comentó el presentador y se despidió de Mateo porque "me voy a hacer una PCR", señaló mientras se metía el dedo en la nariz.

Dani Mateo y Wyoming, en 'El intermedio'. ATRESMEDIA

"Estoy muy contento porque estoy cumpliendo el sueño de cualquier cómico: He presentado el programa de la hora de comer, Zapeando, y el de la hora de cenar, El intermedio", comentó Mateo.

"Ya es oficial, me he convertido en el 'presentador gluten': Estoy en todas las comidas y a más de uno le doy dolor de estómago. Así es mi vida, nadie dijo que ser cómico iba a ser fácil", comentó.

🔴 @DaniMateoAgain se define como el 'presentador gluten': "Estoy en todas las comidas y a más de uno le doy dolor de estómago" ▶ #elintermedio en directo: https://t.co/JtPhqpDumn pic.twitter.com/f3cmpimQyN — El Intermedio (@El_Intermedio) March 28, 2022

Y añadió: "Podría ser peor, podría tener a Will Smith entre el público...", explicó antes de dirigirse a la mesa para recibir a Sandra Sabatés y, de esa manera, dar comienzo al programa del día: "Te he visto estupendo", le dijo la catalana.