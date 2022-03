Pablo Motos: "Por lo de Will Smith me han llamado de radios, de televisiones... hasta me han amenazado de muerte"

No podía faltar en la tertulia de actualidad de este lunes en El hormiguero el tema estrella del día, el tortazo de Will Smith a Chris Rock en la gala de los Oscar de este año. Todas las miradas se dirigieron a Pablo Motos, el mejor amigo del protagonista de El príncipe de Bel Air en España.

"No se habla de otra cosa en el planeta, de eso, y de lo que diré yo. Parezco el representante de Will en la tierra. Esta mañana me he levantado y me han llamado de radios, de televisiones para preguntarme si había hablado con él y si quería hacer declaraciones. También me han amenazado de muerte...", comentó el presentador.

Miguel Lago, que se estrenó en la tertulia en sustitución de Lolita, señaló irónicamente que las amenazas "no tienen que ver con Will Smith". Motos añadió que había habido gente que quería que la torta se la hubiera dado el estadounidense a él.

Feliz por el debut en @El_Hormiguero Muchas ganas de volver a la televisión y agradecido de hacerlo de la mano de este equipo. Hoy es una noche para guardar en el corazón. Gracias por la confianza. Seguimos! pic.twitter.com/26DCE0opcF — MIGUEL LAGO (@SOYMIGUELLAGO) March 28, 2022

"Qué quieres que te diga... Smith ha pegado a Rock por un chiste, el día que le sacaste la guitarra estaba más merecido. Rapear El torito bravo era para una...", aseguró el cómico. "Aquello tuvo su impacto", le respondió el valenciano.

Motos admitió, tras volver a ver las imágenes del actor golpeando a su compañero, que "da un mal rollo tremendo. Es un tema muy delicado y entiendo que, como soy amigo de Will, cualquier cosa que diga, de entrada, es sospechosa".

"Si ves el chiste, no es para tanto, pero desconocemos los detalles. Si entre él y Rock ya había tensiones anteriores, que parece que sí; no sabemos el nivel de sufrimiento que puede tener su mujer con la alopecia; lo alterado que puedes estar la noche que parece que te van a dar un Oscar...", afirmó Motos.

"Que quede claro que la violencia siempre injustificable y Will Smith ha metido la pata. Seguramente el mercado de Hollywood se lo va a hacer pagar muy caro, me gustaría que entendiésemos también otra parte", comentó el presentador.

Pablo Motos, en 'El hormiguero'. ATRESMEDIA

Explicó que Rock también debería saber que cuando "usas la libertad de expresión en público tienes que asumir que vas a pagar un precio, no es gratis. Eso lo sabemos todos los que estamos en la mesa y, al expresarnos en público, hemos tenido lo nuestro", aseguró Motos.

"Si tú eres Will Smith y alguien te hace un chiste sobre la enfermedad de tu mujer en público, sabiendo lo que le afecta, a lo mejor colapsas y decides darle un bofetón. Es un arrebato, es una cagada de la que después te arrepientes, pero estas cosas pasan muy rápido", explicó.

Tras alabar al actor, Motos concluyó diciendo que "Will tiene un corazón de oro y, seguramente, es el que le traicionó la noche de los Oscar. El que esté libre de meter la pata y de cagarla, que tire la primera piedra".

💬 Pablo Motos: “La violencia es injustificable. Will Smith ha metido la pata” #AcostaEH pic.twitter.com/cKalfCQgtV — El Hormiguero (@El_Hormiguero) March 28, 2022

La opinión de los tertulianos

Tras concluir el monólogo de Motos, el resto de colaboradores presentes en la mesa también quisieron dar su opinión. Rubén Amón afirmó que “me parece una cadena de errores que no tiene disculpa. Cuando te atacan con la palabra te defiendes con la palabra”.

“Se ha equivocado sin ninguna duda, su comportamiento no se puede defender”, añadió Juan del Val. “En esta situación llueve sobre mojado porque ya hubo otra vez en la que el presentador se metió con su mujer”, recordó María Dabán.

Por último, el nuevo tertuliano, Miguel Lago señaló: “Desconocía que esta señora tenía un problema de alopecia, cuando el humorista hace una broma vamos al imaginario objetivo”.