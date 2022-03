Corría el año 2003 cuando RTVE emitía su tercera y última edición de Operación Triunfo, aunque en 2017 retomó el talent con gran éxito. Y, en aquella temporada, era el valenciano Vicente Seguí quien se alzaba con la victoria.

Sin embargo, tras más de 18 años en el mundo de la música, el artista ha anunciado que un problema de salud le ha hecho tomar la decisión de retirarse de la profesión.

"Estoy enfermo y necesito curarme", ha contado el cantante de 43 años a través de Facebook. "Voy a dejar la música, de momento totalmente, y no sé si en un futuro podré retomarla desde un punto de alegría pura y verdadera".

"No es necesario que os lamentéis por mí, y en la medida de lo posible os pido por favor (casi suplicándolo), que no me mandéis mensajes ni me llaméis", ha pedido este fin de semana. "Cuando os necesite, os buscaré, y si vosotros me seguís queriendo buscar y encontrarme, así será. Y, si no, no pasa nada".

"Os deseo lo mejor a todas y todos y mucha felicidad para todos los que tenéis los corazones puros", ha concluido. "Os quiero y eternamente agradecido por todo lo bueno y mágico".

De este modo, sin confirmar qué problema padece, ha anunciado su retirada de la música tras tres discos en su haber. Y es que, aunque el último, Grdel Mediterráneo, lo estrenó en 2009, ha continuado haciendo bolos durante este tiempo.