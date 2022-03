Un nou cicle del Gil-Albert analitza el món de les festes populars a la província d'Alacant

Precisament, la primera sessió abordarà les perspectives de les festes, amb la proposta d'elements de futur, no només per al seu essencial engranatge humà, sinó també de cara a l'empremta econòmica que alberguen.

Una anàlisi de l'actual estat i la problemàtica d'alguns dels principals sectors productius vinculats a aquest tipus de celebracions, segons ha informat la Diputació en un comunicat.

La vicepresidenta i diputada de Cultura, Julia Parra, ha manifestat que "les festes també ocupen un lloc important en la cultura alacantina, per açò necessari posar-les en valor de la mà de molts dels seus protagonistes com a part destacada de la programació d'Institut Juan Gil-Albert de 2022".

Durant els pròxims mesos, la proposta es desenvoluparà a través de huit convocatòries agrupades per temàtica en diferents municipis de la província. Es tracta d'una iniciativa que analitzarà el passat, present i futur de nostres més importants celebracions, "una mirada que té com punt de partida la greu incidència provocada per la pandèmia que, per fortuna, ja pareix dissipar-se", tal com ha explicat la directora cultural del IAC, Pilar Tébar.

Finalment, estarà moderada per la presidenta de la Unió d'Entitats Festeres de Moros i Cristians (UNDEF), Pepa Prats, i estarà formada per la presidenta de l'associació d'empreses del sector de l'Artesania Festera de Villena, Ángela Jordán, el president del Gremi d'Artistes de Fogueres, Joaquín Rubio, el director de la Societat Recreativa Musical d'Altea la Vella, Andrés Colomina, el gerent de Pirotècnia Ferrández, Manuel Ferrández, i el florista Juan Carlos Armengol.