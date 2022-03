Aurah Ruiz, acusada de estafar a dos empresarias con colaboraciones que nunca cumplió: "Es una sinvergüenza"

Aurah Ruiz está en el punto de mira como influencer. Y es que la novia de Jesé Rodríguez ha sido acusada por dos empresarias de estafa por supuestamente no cumplir con el acuerdo de colaboración al que llegó con ellas.

Así lo mostró este domingo Socialité, que habló con una gerente de una empresa de uñas y una trabajadora de una compañía que comercializa fajas reductoras.

"Para mí es una sinvergüenza, sinceramente. Para mí, es una estafa", opinó el primero de los testimonios. Según contó esta mujer, la exconcursante de GH VIP recibió productos gratis por valor de 400 euros a cambio de publicitarlos en sus redes, pero no cumplió con su palabra.

"Si no vas a ser responsable de dar el paso, ni te quedes los productos ni digas que sí", criticó. "Es una estafa en toda regla. Recibes una mercancía, no etiquetas, no contactas, no das las gracias, no llamas".

"Tengo que hacer algo, porque son mis horas de trabajo y 20 años de experiencia en el sector. Y no veo justo que una influencer tire todo a la borda", añadió la gerente de la empresa de uñas.

"Nos sentimos estafados porque se queda los productos y no los devuelve, aunque nos dice que sí. Pero es que luego, utilizarlos me parece ya una falta de respeto", criticó el segundo testimonio, que también le habría enviado productos gratis por valor de más de 400 euros.

"Cuando le pedí explicaciones y que me diera el número de seguimiento de la devolución, directamente me bloqueó", aseguró la trabajadora. "Reírse de los demás cuando están empezando es no tener mucha vergüenza ni respeto".