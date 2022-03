Puig trasllada el suport de la Generalitat a la plantilla de Nordex, que roman en vaga des del divendres

El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha traslladat aquest dilluns el suport del Consell a la plantilla de l'empresa d'aerogeneradors Nordex Acciona situada a la Vall d'Uixó (Castelló) i ha subratllat l'aposta del Govern valencià per modificar el model energètic en favor de les energies renovables.

Puig ha rebut als membres del Comité d'empresa de Nordex Acciona per a abordar l'estat de les negociacions sobre l'expedient de regulació d'ocupació que afecta a 94 treballadors de l'empresa de la Vall d'Uixó. A la reunió també ha assistit la directora general de Coordinació del Diàleg Social, Zulima Pérez.

El president del Comité d'empresa de Nordex, Martín Beteta, ha assenyalat que en aquesta trobada han traslladat a Puig el sentir dels 94 treballadors i els seus familiars, i li han demanat que es posicione públicament en contra del tancament de la planta de la Vall d'Uixó. D'altra banda, segons ha explicat, s'han adquirit uns compromisos de posteriors reunions en els pròxims mesos.

Segons ha recordat Martín Beteta a Europa Press, l'empresa va presentar l'Expedient de Regulació d'Ocupació "per raons organitzatives i productives", així com el cessament de l'activitat en la planta. Ha assenyalat que les negociacions amb l'empresa es troben en aquests moments "estancades", de fet -ha precisat- "el període de negociació legal de l'ERO va finalitzar el divendres i ara s'ha prorrogat".

Sobre aquest tema, el representant dels treballadors ha ressaltat el "distanciament" que existeix amb l'empresa quant al pla social i a les indemnitzacions, ja que els sindicats advoquen per la recol·locació de tota la plantilla i consideren "insuficients" els 36 dies per any i un màxim de 20 mensualitats d'indemnització que ofereix l'empresa.

Els treballadors de Nordex van iniciar una vaga indefinida divendres passat contra el tancament de la planta situada a la Vall d'Uixó.