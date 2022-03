Lydia Lozano se derrumba en 'Sálvame' recordando a su hermano

Lydia Lozano es uno de los pilares que sostiene al programa de Sálvame desde su fundación hace 13 años. La popular colaboradora ha estado a las duras y a las maduras, dándolo todo por el programa y convirtiéndose en un referente en redes. Pero la periodista también es famosa por su extrema sensibilidad. Y ha vuelto a dar muestras de ello en el programa.

Durante una discusión sobre el manotazo de Will Smith a Chris Rock en la gala de los Óscar, Lydia Lozano ha planteado que a lo mejor el presentador no sabía de los problemas de alopecia de Jada Pinkett-Smith antes de burlarse de ella. Pero tanto Jorge Javier como sus compañeros le han afeado su reflexión. "¿Cómo no va a saberlo, Lydia? Calla, reflexiona y vuelve a hablar en 3 minutos" le ha dicho el presentador.

Y esa bronca disfrazada de broma ha provocado que Lydia Lozano se rompiera y comenzara a llorar, con todos los compañeros consternados. "¿Pero qué te pasa, Lydia?" preguntaba Jorge Javier. Y ha sido Belén Esteban la que ha podido explicar. "Lydia lleva varios días mal".

Lydia Lozano se derrumba y rompe a llorar por la historia de la mujer de Will Smith porque estos días está sensible por su hermano 🥺💔#YoVeoSálvame pic.twitter.com/PGFQ0kqw7N — Diego 🧸 (@diegobferrandez) March 28, 2022

La famosa colaboradora ha comentado la razón por la que Lydia Lozano estaba tan sensible. "El pasado martes fue el funeral de su hermano y lleva unos días muy mal". Lydia ha querido salir del paso y ha acabado por enjugarse las lágrimas entre risas gracias a las bromas de sus compañeros.