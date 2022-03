Ucraïna.- Bombers de València viatjaran amb material per als seus companys de Kíiv i arreplegaran a 24 refugiats

20M EP

NOTICIA

L'ONG Bombers pel Món ix aquest dimarts 29 d'expedició solidària cap a la ciutat polonesa de Przemysl, a la frontera amb Ucraïna, amb material per a bombers de Kíiv i medicines per als afectats per la guerra. Al seu retorn transportaran a una vintena de refugiats a un poble de Zamora i a València.