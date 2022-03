El Gobierno central ha anunciado este lunes su plan de choque para hacer frente a la escalada de los precios, especialmente los de la energía, que en las últimas semanas han visto cómo su subida continuada de meses se pronunciaba aún más por la invasión de Ucrania. Las medidas pasan bonificar 20 céntimos por litro de combustible, limitar la subida de los alquileres un 2% y aumentar un 15% la cuantía del Ingreso Mínimo Vital (IMV), entre otras. Horas después del anuncio, ha reaccionado al mismo la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que ha valorado las iniciativas como insuficientes porque no actúan sobre el plano fiscal.

"Todo lo que no sea bajar impuestos es perder el tiempo", ha señalado la líder del Ejecutivo regional, para añadir que esta ha sido la medida que han tomado "prácticamente" todos los países del entorno europeo. Esta no es la primera vez que Díaz Ayuso apunta en este sentido, pues en la Conferencia de Presidentes que se celebró hace dos semanas en La Palma ya apuntó que, bajo su punto de vista, España debía fijarse en las medidas que estaba aplicando Francia en la adopción de medidas para amortiguar los efectos de la crisis.

"Si no se bajan impuestos y no se reduce el IVA, si no se ayuda fiscalmente a todas las economías madrileñas, especialmente a las que están ahora mismo más atrapadas por este problema del crecimiento exponencial de los precios de la energía, no habrá nada que hacer", ha insistido la presidenta autonómica desde Madrid Fusión, que ha inaugurado este lunes una nueva edición.