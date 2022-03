L'Associació d'Actors i Actrius Valencians anuncia les nominacions als seus premis

L'anunci dels diferents candidats i candidates, en un acte celebrat en el Teatre Arniches d'Alacant, ha sigut a càrrec de Cristina Fenollar i Manolo Ochoa, que van ser reconeguts amb el Premi Narcís per la seua trajectòria professional en la passada edició.

Tots els finalistes han sigut escollits a partir de les propostes dels membres de l'AAPV, que també seran els encarregats de votar als premiats d'aquesta edició, els noms de la qual es donaran a conéixer en una gala que se celebrarà a principis del mes de juny, segons ha informat l'associació en un comunicat.

Sobre el procediment de selecció, el president d'AAPV, Carlos Amador, ha assenyalat que els nominats i nominades "sempre reben la notícia amb especial il·lusió, ja que no existeix un jurat d'experts externs que decidisca els noms, sinó que són els propis companys i companyes de professió els qui reconeixen els seus treballs". "Açò, per a qualsevol intèrpret, comporta sempre una implicació emocional que en altres premis no es produeix", ha afegit.

Amador ha destacat que AAPV és "l'única associació que aglutina a tots els professionals valencians de la interpretació, alguna cosa que té molt de mèrit després de trenta anys de trajectòria". "El nostre objectiu sempre ha sigut dignificar la professió i visibilitzar-la tot el possible", ha valorat.

També han assistit a l'acte el secretari d'AAPV, Pau Vercher, i la responsable de la unitat territorial de l'Institut Valencià de Cultura (IVC) a Alacant, Alicia Garijo, qui ha expressat el seu agraïment a l'AAPV per "tindre la consideració d'anunciar per primera vegada des d'Alacant els seus nominats i nominades als premis que concedeix l'associació". Amador ha agraït a Garijo el seu "compromís per proveir de cultura a tota la ciutadania d'Alacant i el seu compromís també amb el sector de les arts escèniques valencianes".

Sobre l'elecció de la ciutat com a lloc per a fer públiques les nominacions, el president d'AAPV ha assenyalat que el sindicat "representa a tots els actors i actrius de la comunitat des de Peníscola fins a Oriola". "Amb aquest acte volem que tota la gent que treballa en i des d'Alacant se senta acompanyada i visibilitzada, i deixar clar que també hi ha vida professional fora de València", ha postil·lat.

Per aquest motiu, en el mes de maig, l'associació anunciarà des de Castelló els intèrprets que rebran el Premi Narcís 2022 en reconeixement a la seua carrera artística.

NOMINACIONS

Quant a les nominacions, en la categoria de millor interpretació femenina de doblatge competiran Pilar Martínez ('Els Goonies'), Greta Ruiz ('El diari de Bridget Jones') i Silvia Tarin ('Harley Quinn'), mentre que en millor interpretació masculina de doblatge seran Rafa Albert ('El col·lapse'), Fer Barber ('Els Goonies'), Josep Manel Casany ('Benvinguts al barri) i Nelo Gómez ('Destino a Brighton').

D'altra banda, a millor interpretació femenina d'audiovisual estan nominades Verònica Andrés ('Després de tu'), Cristina Fernández ('Coses a fer abans de morir') i Nuria Herrero ('Todo lo otro'), a millor interpretació masculina d'audiovisual ho estan Toni Agustí ('La última cena'), Sergio Caballero (doble nominació per 'Després de tu' i 'Coses a fer abans de morir') i Manuel Maestro ('Coses a fer abans de morir') i a millor interpretació femenina de teatre, Empar Canet ('Les Saurines'), Cristina Fernández ('¿Estás ahí?'), Cristina Garcia ('Les Saurines') i Silvia Valero ('Una vez, una casa').

A més, Sergio Caballero ('L'abraçada dels cucs'), Leo de Bari ('Espaldas de plata'), Xavo Giménez ('Espaldas de plata'), Manuel Maestro ('¿Estàs ahí?') i Robert Roig ('Salem') barallaran per ser la millor interpretació masculina de teatre.

Finalment, les actrius Arianne Algarra ('Les Saurines', 'Cremallera' i 'Maletes de terra'), Estela Domínguez ('Buh!' i 'El hambre con las ganas de comer') i Mary Porcar ('Geriatrik' i 'Alicia') estan nominades al Premi Crisàlide a l'actriu revelació, mentre que Gabriel Benavent ('El xiquet que volia una falda escocesa' i 'El hambre con las ganas de comer'), Borja López Collado ('Lluna' i 'Poder i santedat'), Miguel Torrecilla ('Fes-me un lloc') i Pau Vercher ('Federica Motseny', 'Es una lata el trabajar', 'La llave mágica' i 'Júlia') optaran pel Premi Crisàlide a l'actor revelació.