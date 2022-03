El Rubius responde a las críticas que ha recibido por pedir dinero para Patreon: "La gente habla sin tener ni idea"

En las últimas semanas, la cara de El Rubius ha ocupado espacios publicitarios de varias estaciones de metro o marquesinas de España. En la campaña, el streamer anuncia su proyecto en Patreon, una plataforma en la que sus fans pueden acceder a contenido exclusivo gracias a una suscripción.

Patreon es un espacio conocido para ayudar a pequeños creadores de contenidos que piden a seguidores desinteresados que hagan de mecenas donando pequeñas cantidades de dinero. Por eso, en Twitter ha sorprendido que uno de los streamer más grande de España haya utilizado esta aplicación.

Según el anuncio oficial, Rubén Doblas, como se llama en realidad, explicaba que esta colaboración tenía como objetivo crear un servidor del videojuego Minecraft para que, dependiendo del dinero que pagues, puedes entrar, construir y jugar con el propio influencer.

Sin embargo, muchos han criticado este movimiento como una manera de conseguir más dinero. Compartiendo los carteles vistos por Madrid, un usuario ha señalado: "A alguien le están bajando los ingresos... y de Andorra te echan si no pagan como antes".

Decidme si lo he entendido bien porque es que no me lo puedo creer: ¿un millonario que tributa en Andorra para no dar ni un euro de sus impuestos a la gente de aquí está solicitando que la gente de aquí le dé dinero a él porque sí? https://t.co/OFotTqP7xR — Mauro Entrialgo (@Tyrexito) March 27, 2022

Y de ahí, ha continuado el enfado. "No me lo puedo creer: ¿un millonario que tributa en Andorra para no dar ni un euro de sus impuestos a la gente de aquí está solicitando que la gente de aquí le dé dinero a él porque sí?", ha escrito otro internauta.

Esto es tan insultante, mezquino y ridículo a tantos niveles que no sé ni qué decir. De verdad. — Reseñas Cortas (@ResenasCortas) March 27, 2022

"Esto es tan insultante, mezquino y ridículo a tantos niveles que no sé ni qué decir", decía uno de los tuits más virales que llegaba al propio creador de contenido, que respondía en un directo: "La gente habla sin tener ni idea".

Según ha aclarado, el proyecto con Patreon surgió porque la empresa se puso en contacto con él y fueron ellos mismos los que decidieron colocar carteles promocionales por las calles de la capital.

"Parece ser que hay mucha gente quejándose de que en estos carteles estoy 'pidiendo dinero' y se preguntan '¿cómo puede El Rubius millonario, streamer y de Andorra hacerlo?'", ha comentado enfadado.

"Para empezar, pagar esto es opcional. El servidor es gratuito, aunque en las últimas semanas está solo cerrado a los que aportan para mejorar el proyecto, pero pagar dinero es totalmente opcional", ha recalcado, señalando que para él es imposible pagar el coste.

"Yo no pago el servidor porque yo me informé y cuesta entre 200.000 y 300.000 dólares al mes", ha confesado. "Si piensas que de verdad yo puedo pagar eso, estás completamente delirando. Yo no puedo mantener eso más de dos meses y la idea es que se haga grande y que la gente pueda mantenerlo". Además, ha declarado que tanto él como Patreon han dado "mucho dinero" y está satisfecho con el resultado. "De momento los que han podido pagar, aunque sean 3 euros, están contentos" y se ha quejado del revuelo: "Quería aclararlo porque Twitter tiene una manía conmigo y a la mínima sacan cosas de contexto".