El III LABdeseries celebrarà la "fascinació" per les sèries

L'il·lustrador Coke Navarro (Vila Joiosa, 1978) firma el cartell de la tercera edició amb una imatge que reflecteix la fascinació que provoquen les sèries i la capacitat que tenen d'"abstreure'ns de tot".

LABdeseries, promogut per l'Institut Valencià de Cultura (IVC) a través de la Filmoteca, reuneix a personalitats de diversos sectors per a debatre i xarrar entorn de les ficcions.

La tercera edició se celebrarà del 26 d'abril a el 1 de maig en la Filmoteca, la Mutant i en la biblioteca i el pati de les Naus, centre d'innovació de l'Ajuntament de València.

En aquesta ocasió, el festival prestarà especial atenció a la tasca de la música en moltes ficcions. En la programació seran protagonistes els col·loquis i projeccions, amb la participació de guionistes, directors, músics, escriptors i periodistes.

Influenciat pels còmics dels 90 i amant de l'art clàssic de la ciència ficció, Coke Navarro ha treballat en el seu estudi amb seu a València per a clients com a Sony Animation, Paramount Pictures i The Royal Shakespeare Company.

L'organització del LABdeseries és a càrrec del llibreter i gestor cultural David Brieva, la historiadora Áurea Ortiz i el periodista Mikel Labastida. Compta amb la col·laboració i el suport de l'IVC, de l'Ajuntament de València i l'Institut Valencià de la Joventut (IVAJ).