Netflix comença a rodar a la Comunitat Valenciana 'Hermana muerte', de Paco Plaza

La pel·lícula, el guió de la qual és a càrrec de Jorge Guerricaechevarria ('Hasta el cielo', 'Las leyes de la frontera'), està dirigida pel valencià Paco Plaza ('REC', 'Quien a hierro mata', 'La abuela' i 'Verónica'), i inspirada en l'univers d'aquesta última cinta.

'Hermana muerta' està protagonitzada per Ària Bedmar ('Dime quién soy'), Almudena Amor ('La abuela', 'El buen patrón'), Maru Valdivielso ('Verónica', 'Historias para no dormir'), Luisa Merelas ('Quien a hierro mata', 'Elisa y Marcela'), Chelo Vivares ('30 monedas', 'Desaparecidos'), Consuelo Trujillo ('Verónica', 'Adiós') i les debutants Sara Roch, Olimpia Roch, Adriana Camarena, Marina Delgado i Claudia Fernandez Arroyo.

La pel·lícula recupera l'univers de Verónica, també dirigida per Paco Plaza i protagonitzada per Sandra Escacena i Ana Torrent. Per a Enrique López Lavigne, Pablo Cruz i Diego Suarez Chialvo, productors de el Estudio, "'Hermana muerte' és una cita amb el terror de qualitat, marca d'identitat de Paco Plaza, però és també una versió en clau de misteri adolescent, dels inexplicables i fascinants fenòmens al voltant de les aparicions Mariannes".

"Aquesta pel·lícula ens brinda l'oportunitat d'explicar els orígens d'un dels personatges més aterridors de Verónica, el clàssic de Plaza", afigen.

A l'Espanya de la postguerra, Narcisa (Ària Bedmar), una jove novícia amb poders sobrenaturals, arriba a un antic convent, ara col·legi per a xiquetes, per a incorporar-se com a mestra. Conforme passen els dies, els estranys esdeveniments i les situacions cada vegada més inquietants que la turmenten, acabaran per conduir-la a desentranyar la terrible madeixa de secrets que envolten al convent i aguaiten als seus habitants.