Sis persones resulten ferides en un accident entre dos cotxes en la CV-317 a Sagunt

Els ferits són una jove de 20 anys, que presentava politraumatisme i ha sigut estabilitzada després de diverses maniobres i evacuada en l'helicòpter medicalitzat a l'hospital La Fe; un home de 29, traslladat al Clínic en una unitat del SAMU, per politraumatisme; un altre jove de 21 anys traslladat a l'hospital de Sagunt en una unitat SVB, per policontusions i un home de 40 amb contusió en el maluc.

Així mateix, ha patit ferides un xiquet de 3 anys, amb traumatisme cranioencefàlic, que ha sigut traslladat a l'hospital La Plana de Vila-real en una unitat del SAMU juntament amb l'home de 40. Un altre menor de huit ha resultat il·lés però els servicis mèdics han recomanat el seu traslladat a l'hospital de Sagunt per mitjans familiars per a observació, a causa de l'impacte de l'accident.

El sinistre s'ha registrat passades les 9.00 hores en la CV-317, de Sagunt a Canet, en col·lisionar dos vehicles per causes no precisades. Fins a allí s'han desplaçat bombers de Sagunt i la Pobla de Farnals, amb el sergent de Sagunt.

Com a conseqüència de l'accident un dels adults i un dels menors es van quedar atrapats en un dels cotxes i han hagut de s'excarcerats pels bombers, una tasca que ha resultat dificultosa per l'estat en el qual havia quedat el cotxe.