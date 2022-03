Ucraïna.- Elx habilita una secció dins de la web municipal per a resoldre dubtes i contribuir a l'ajuda humanitària

Aquesta pàgina ofereix contingut d'utilitat sobre on entregar material d'ajuda o com acollir famílies o xiquets que han aconseguit escapar de la guerra, segons ha informat el consistori en un comunicat.

"Creiem que és necessari canalitzar tota informació a la ciutadania després de la gran onada de solidaritat que ens està arribant perquè aquest siga efectiva i d'utilitat tant per als ucraïnesos que continuen en el seu país com per a els que arriben desplaçats", ha destacat l'edil de l'àrea, Mariola Galiana, qui ha agraït a la població la seua col·laboració per a ajudar el poble ucraïnés, així com la implicació de tot el teixit social de la ciutat.

Des de la plataforma també es faciliten direccions de contacte com a telèfons on es pot obtindre informació personalment o correus electrònics als quals escriure per a sol·licitar més dades.

També ofereix direccions web d'altres organismes i institucions on estan publicats continguts d'interés, entre els quals es troba, fins i tot, un vocabulari bàsic per a poder entendre's amb les persones acollides.

La web inclou recomanacions i consells sobre com i on canalitzar les ajudes i la importància d'estar ben informat a través de fonts oficials o mitjans de comunicació acreditats per a evitar les falses notícies.