Alicante investigará si hubo irregularidad en las oposiciones a policía por vínculos con familiares, empresas y partidos

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha encargado este lunes al concejal de Seguridad y Recursos Humanos, José Ramón González, la apertura de un expediente informativo para investigar y esclarecer hasta "las últimas consecuencias" si ha habido presuntas irregularidades en el proceso de las recientes oposiciones a la Policía Local, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

Esta decisión se debe a posibles vinculaciones de casi un tercio de los aspirantes con mejores notas en la oposición con familiares de efectivos del cuerpo, empresas contratistas del Ayuntamiento, partidos políticos o con sindicatos, según una información avanzada por la SER.

El edil de Seguridad ha indicado que desde el consistorio "no vamos a regatear ningún esfuerzo para aclarar todos los aspectos relacionados con este procedimiento". "No prejuzgamos ninguna actuación, pero no vamos a permitir que quede en el aire ninguna sombra de sospecha sobre la limpieza en estas oposiciones", ha añadido González. El concejal no descarta la opción de plantear una medida cautelar suspensiva del procedimiento si del informe se pudiera desprender alguna irregularidad en el proceso.

"El equipo de gobierno del Ayuntamiento, integrado por PP y Cs, recalca que el tribunal de las oposiciones es "libre y soberano",

El equipo de gobierno del Ayuntamiento, integrado por PP y Cs, recalca que el tribunal de las oposiciones es "libre y soberano", así como responsable de todo el proceso selectivo. Este tribunal está integrado por el Jefe de la Policía Local de Alicante; una funcionaria del grupo A1 del Ayuntamiento y tres vocales, de los cuales dos son designados por el Ivaspe (Instituto Valenciano de Seguridad Pública y Emergencias, de la Generalitat). El tercero de los vocales es el jefe de la Policía Local de Xàtiva, nombrado a instancias del presidente del tribunal.

El presidente del PPCV, presidente de la Diputación de Alicante y también concejal del Ayuntamiento, Carlos Mazón, también se ha pronunciado sobre esta situación, a preguntas de los medios, y ha defendido que el edil de Seguridad ha actuado y afrontado esta información con "rigor, seriedad y transparencia", porque "es como se tienen que hacer estas cosas". "Con este expediente que se ha encargado, poder revisar estas cosas siempre es bueno para la transparencia y bueno para todos", ha afirmado Mazón, quien ha insistido en que no va a entrar "en prejuzgar" ninguna información: "Nos quedamos a expensas del expediente informativo".

Paralelamente, el portavoz y concejal de Unides Podem en el Ayuntamiento, Xavier López, ha afirmado en un comunicado que su formación registrará una comisión de investigación "de urgencia" sobre este "presunto trato de favor" a personas presentadas al proceso de selección para el cuerpo de Policía Local. "Esas acusaciones son muy graves y el alcalde, Luis Barcala, debería salir ya a dar explicaciones y, por supuesto, nosotros se las vamos a exigir, por esto registramos esta petición para el próximo pleno con el objetivo de esclarecer si ha habido corrupción en el proceso", ha añadido.