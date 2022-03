Estratègia Valenciana per a la Igualtat LGTBI 2022-2027: 10 objectius i 75 mesures per a "acabar amb la discriminació"

L'Estratègia, que estableix les línies d'actuació dels pròxims anys del govern valencià en relació amb la població LGTBI, pretén ser una ferramenta per a fixar els instruments i programar les actuacions i les mesures per a "el compliment de la legislació vigent que garanteix la possibilitat d'avançar en la igualtat real i efectiva de les persones LGTBI", ha indicat la Generalitat en un comunicat.

La vicepresidenta ha valorat els "passos de gegant" que ha realitzat el Consell en polítiques en defensa de la diversitat, que ha reflectit en un marc normatiu constituït per les lleis Trans i LGTBI i la constitució del Consell Trans i del Consell LGTBI, al mateix temps que ha ressaltat que "tots els avanços en aquest àmbit han sigut possibles perquè hi ha hagut un gran moviment social organitzat que els ha situat en el centre de l'agenda pública". "A la Comunitat Valenciana les associacions LGTBI han sigut crucials per a produir aquests canvis socials", ha concretat.

El primer eix de l'Estratègia és el del reconeixement de les institucions al col·lectiu LGTBI, que es planteja amb actuacions encaminades a la implicació de les administracions públiques en les polítiques per la igualtat LGTBI, el suport a les entitats d'aquest àmbit i l'establiment d'espais de coordinació i participació, com els consells consultius Trans i LGTBI.

Per a aconseguir-ho, s'engegaran campanyes per a visibilitzar la diversitat sexual, familiar i de gènere, i es continuarà reforçant els ajuntaments per a l'engegada de plans locals d'igualtat LGTBI a través del contracte programa. En els dos últims anys, ha assenyalat la vicepresidenta, s'ha destinat un milió d'euros per a aquesta fi i està previst un altre milió en els pròxims dos anys.

ÀMBIT SOCIAL, SANITARI I EDUCATIU

Com a segona línia s'ha establit el reconeixement dels drets de les persones LGTBI, amb accions dirigides a donar un major suport al col·lectiu en l'àmbit social, sanitari i educatiu, a promocionar la seua visibilitat en la cultura i en l'esport i la inserció laboral en un entorn segur.

En aquest apartat, la vicepresidenta ha destacat que es contempla una especial atenció a les persones trans, que "tenen un major risc de vulnerabilitat, com reflecteix que una de cada tres atencions de les oficines Orienta és a persones trans".

Per a açò, l'Estratègia determina una sèrie d'actuacions per a la inserció social i laboral com la incorporació de les persones trans en les convocatòries d'ajudes a la contractació, un protocol de coordinació dels servicis d'atenció a persones migrants i refugiades LGTBI o l'atenció a la diversitat en centres, servicis i programes socials dirigits a persones majors. En aquesta línia, es puntuarà com a mèrit en les convocatòries d'ajudes públiques les empreses o entitats amb pla de diversitat o amb mesures de prevenció davant la LGTBIfòbia.

Respecte a l'àmbit sanitari, la vicepresidenta ha ressaltat la necessitat de formació de professionals sanitaris en diversitat sexual i de gènere i, especialment, en l'atenció a les persones trans. Així mateix, Oltra a fet referència a les atencions que, des de l'àmbit sanitari, s'han realitzat en el marc de la llei Trans des de la seua aprovació en 2017 i fins el 2020: 712 canvis de nom en la targeta SIP, 239 atencions psicoterapèutiques, 261 persones en teràpia hormonal i farmacològica i 565 intervencions quirúrgiques.

GARANTIR L'ACCÉS EN IGUALTAT

Un altre dels aspectes de l'Estratègia és garantir l'accés en igualtat a les tècniques de reproducció assistida en la sanitat pública, investigacions i estudis de polítiques sanitàries en matèria d'orientació sexual, identitat de gènere i desenvolupament sexual. Sobre este tema, s'incorpora l'atenció a persones amb variacions intersexuales en les unitats d'atenció a la identitat de gènere.

En l'àmbit educatiu s'oferirà formació al professorat sobre diversitat LGTBI i inclusió de la variable de la LGTBIfòbia en el registre d'incidències d'assentament escolar i s'aprovaran protocols d'atenció a la identitat de gènere en les universitats valencianes.

Finalment, en l'àmbit esportiu i cultural es desenvoluparà un protocol per a esportistes trans que garantisca un tractament concorde a la seua identitat de gènere. També s'impulsaran plans de diversitat en clubs i federacions, implantació de comissions d'igualtat i esport inclusiu i l'oferta de continguts LGTBI en biblioteques municipals.

SENSIBILITZACIÓ

El tercer i últim eix de l'Estratègia arreplega les actuacions encaminades a la sensibilització sobre la diversitat, l'atenció a les víctimes de LGTBIfòbia i reconeixement de la memòria LGTBI.

La vicepresidenta Oltra ha alertat sobre les 527 atencions per LGTBIfòbia que es van realitzar en les oficines Orienta des de 2019 fins al passat any, o el "alt percentatge", un 38 per cent, dels incidents relacionats amb agressions o situacions de perill que, segons les dades del 112, pateixen les persones trans. "Aquest percentatge creix fins al 63% en els casos d'incidents sanitaris, la majoria intents de suïcidi, sobretot en persones del col·lectiu LGTBI menors de 25 anys", ha avisat.

En aquest sentit, l'Estratègia planteja la formació de professionals de diferents àmbits en la diversitat LGTBI i l'establiment d'un procés d'atenció a les persones víctimes de discriminació o delictes d'odi per LGTBIfòbia, així com la incorporació de continguts sobre la protecció dels drets humans, especialment atenció a la diversitat LGTBI, als plans d'estudi de la policia local.