Detinguda una dona a Calp (Alacant) especialitzada en robatoris pel mètode de l'abraçada a persones majors

La investigació ha determinat que la dona presumptament pertanyia a un grup criminal dedicat i especialitzat en aquest tipus de delictes, ja que dos anys abans hi havia estat relacionada amb un delicte amb el mateix 'modus operandi' en la mateixa localitat alacantina.

L'arrestada ha sigut posada a la disposició del Jutjat de Guàrdia del Partit Judicial de Dénia, que ha decretat la seua posada en llibertat amb mesures cautelars, segons ha informat l'institut armat en un comunicat.

Els fets van ocórrer el 9 de març, quan els agents del Lloc Principal de la Guàrdia Civil de Calp realitzaven un servici de prevenció per a evitar la comissió de furts, estafes, estafes, robatoris i altres delictes davant les grans aglomeracions en zones de comerç i oci, on les víctimes potencials solen ser les persones majors.

En aquest servici van observar l'actitud sospitosa d'una dona que es dirigia cap a dos caravanes amb matrícules estrangeres, que es trobaven estacionades en una zona aïllada.

Posteriorment, van comprovar que aquestes caravanes estaven habitades per persones estrangeres i majors que no tenien cap tipus de relació amb aquesta dona, per la qual cosa aquest podrien haver sigut unes possibles víctimes mitjançant el mètode de l'abraçada.

De manera immediata, els efectius van reconéixer a la dona com a presumpte membre d'una banda especialitzada en delictes de furts i robatoris mitjançant el mètode de l'abraçada a persones majors d'edat. Així mateix, l'any 2020 van tindre una actuació amb aquest pel furt d'un rellotge de gran valor econòmic per aquest mètode, per la qual cosa per a evitar que poguera cometre un nou delicte, van procedir a la seua identificació.

La dona, en adonar-se de la presència policial, va fer cas omís als requeriments dels agents i va intentar fugir del lloc a gran velocitat, encara que els efectius van aconseguir a la dona i van comprovar la seua identitat.

D'aquesta forma, van esbrinar que li constava un requeriment de detenció de la Comissaria de la Policia Nacional de Fuengirola pel furt d'un rellotge de luxe valorat en més de 20.000 euros i un altre requeriment de detenció internacional per les autoritats italianes per un altre delicte, per la qual cosa va ser arrestada en eixe moment.