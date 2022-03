L'Ajuntament d'Alacant obri expedient per a aclarir possibles irregularitats en les oposicions a Policia Local

Aquesta decisió es deu a possibles vinculacions de quasi un terç dels aspirants amb millors notes en l'oposició amb familiars d'efectius del cos, empreses contractistes de l'Ajuntament, partits polítics o amb sindicats, segons una informació avançada per la SER.

L'edil de Seguretat ha indicat que des del consistori "no regatejarem cap esforç per a aclarir tots els aspectes relacionats amb aquest procediment". "No prejutgem cap actuació, però no permetrem que quede en l'aire cap ombra de sospita sobre la neteja en aquestes oposicions", ha afegit González.

El regidor no descarta l'opció de plantejar una mesura cautelar suspensiva del procediment si de l'informe es poguera desprendre alguna irregularitat en el procés.

L'equip de govern de l'Ajuntament, integrat per PP i Cs, recalca que el tribunal de les oposicions és "lliure i sobirà", així com responsable de tot el procés selectiu. Aquest tribunal està integrat pel Cap de la Policia Local d'Alacant; una funcionària del grup A1 de l'Ajuntament i tres vocals, dels quals dos són designats per l'Ivaspe (Institut Valencià de Seguretat Pública i Emergències, de la Generalitat). El tercer dels vocals és el cap de la Policia Local de Xàtiva, nomenat a instàncies del president del tribunal.

"RIGOR I SERIETAT"

El president del PPCV, president de la Diputació d'Alacant i també regidor de l'Ajuntament, Carloz Mazón, també s'ha pronunciat sobre aquesta situació, a preguntes dels mig, i ha defès que l'edil de Seguretat ha actuat i afrontat aquesta informació amb "rigor, serietat i transparència", perquè "és com s'han de fer aquestes coses".

"Amb aquest expedient que s'ha encarregat, poder revisar aquestes coses sempre és bo per a la transparència i bo per a tots", ha afirmat Mazón, qui ha insistit que no entrarà "a prejutjar" cap informació: "Ens quedem a costa de l'expedient informatiu".

Paral·lelament, el portaveu i regidor d'Unides Podem en l'Ajuntament, Xavier López, ha afirmat en un comunicat que la seua formació registrarà una comissió d'investigació "d'urgència" sobre aquest "presumpte tracte de favor" a persones presentades al procés de selecció per al cos de Policia Local.

"Eixes acusacions són molt greus i l'alcalde, Luis Barcala, hauria d'eixir ja a donar explicacions i, per descomptat, nosaltres li les exigirem, per açò registrem aquesta petició per al pròxim ple amb l'objectiu d'aclarir si hi ha hagut corrupció en el procés", ha afegit.